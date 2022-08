Bloodborne, qualcosa si muove? Un aggiornamento è vicino

Bloodborne è una delle esperienze più amate dai fan dei soulslike, considerando anche che da anni si parla della possibilità di vedere un sequel o anche una remaster del capolavoro uscito molti anni fa su console PS4.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è uno dei titoli più importanti della passata generazione PlayStation.

Una mai confermata Bloodborne Remastered è ciò che i fan chiedono a gran voce da tempo, anche fosse solo il tanto agognato update next-gen.

Ora, tra i vari rumor che continuano a palesarsi in rete con regolarità, sembra proprio che Bloodborne stia davvero preparandosi a un qualche tipo di manutenzione programmata.

Come riportato anche su Reddit, sembra proprio che un update per Bloodborne sia davvero in arrivo, dando adito a presunte novità in arrivo riguardanti il gioco.

In molti sperano che possa trattarsi del tanto agognato annuncio di un seguito o di un remake, sebbene ovviamente si tratti ad ora solo di un viaggio con la fantasia.

Vero anche che un aggiornamento per Bloodborne è effettivamente previsto per il 31 agosto 2022, con una manutenzione programmata fissata per lo stesso giorno.

Al momento in cui scriviamo non è chiaro di che cosa si tratti, sebbene gli occhi e le orecchie sono sintonizzate ovviamente alla giornata di mercoledì prossimo.

Vero anche che alcune settimane il noto giornalista di Bloomberg Jason Schreier, rispondendo ad un follower su Twitter che chiedeva informazioni su una eventuale Bloodborne Remastered, ha infatti negato che il gioco possa essere in lavorazione.

Nel mentre, i fan stanno sicuramente seguendo con attenzione lo sviluppo di Lies of P, un souls alla Bloodborne che sembra avere tutte le carte in regola per farcela.

Infine, dalla Gamescom i fan dei souls hanno avuto pane per i loro denti grazie anche a un titolo dalle atmosfere orientaleggianti chiamato Where Wind Meets.