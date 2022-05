Bloodborne, il suo ritorno potrebbe non essere così lontano

Bloodborne ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei fan, tanto che ora qualcuno ha portato una ventata di speranza circa il suo ritorno.

Il celebre titolo sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) è un’avventura che ha lasciato il segno.

Da mesi si parla infatti di una presunta Bloodborne Remastered, sebbene al momento si è sempre trattato di voci mai confermate ufficialmente.

Ora, però, come reso noto anche dai colleghi di Wccftech, non abbiamo ancora visto ‘la fine’ di Bloodborne, secondo un noto insider.

Parlando nell’ultimo episodio del podcast Sacred Symbols, l’insider ed ex giornalista di IGN US Colin Moriarty ha infatti dichiarato che Bloodborne non è finito qui.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma la dichiarazione lascia intendere che qualcosa potrebbe di fatto essere in lavorazione.

Il fatto che Moriarty abbia ancora una volta suggerito che qualcosa relativo a Bloodborne è in arrivo è sicuramente molto interessante: nulla è stato annunciato da quando l’insider ha parlato per la prima volta di una remaster del gioco e di un sequel in sviluppo da Bluepoint Games.

Senza mai avere alcuna conferma ufficiale, tuttavia, sono in molti a sperare che stavolta il tutto non si risolva in un nulla di fatto.

Il gioco è infatti uscito su PS4 ormai diversi anni, senza mai ricevere né l’upgrade next-gen, né tantomeno una remastered di vario genere, perlomeno al momento in cui scriviamo.

Tra un’opera d’arte e l’altra, chissà che presto non potremo tornare a parlare di uno dei souls più belli di tutti i tempi.

