C’è un soulslike che omaggia Sekiro e Ghost of Tsushima

Durante la Opening Night Live della Gamescom 2022 sono state numerosi le presentazioni di giochi molto attesi dal pubblico.

I fari sono stati puntati su giochi come Hogwarts Legacy (che trovate anche su Amazon), A Plague Tale: Requiem, Sonic Frontiers, Gotham Knights e Return to Monkey Island, per citarne alcuni.

Del resto, nel nostro recap pubblicato durante la serata di ieri potete farvi un’idea della mole di trailer mostrati per l’occasione.

Tra questi, vi è anche un soulslike dalle atmosfere orientaleggianti chiamato Where Wind Meets, il quale sembra ispirarsi ad altri grandi classici del genere.

Questo nuovo action game open-world sembra ricordare il celebre titolo dei Sucker Punch Ghost of Tsushima, oltre a strizzare l’occhio a un altro big come Sekiro Shadows Die Twice.

Dato che questo nuovo titolo sviluppato da Everstone Games è ambientato nel periodo della Cina medievale, le somiglianze sono puramente estetiche, sebbene altre informazioni saranno rilasciate solo successivamente.

Poco sotto, nel player dedicato, potete ammirare il video di Where Wind Meets mostrato durante la Opening Night Live, il quale mette in risalto un comparto tecnico di tutto rispetto, oltre a mettere sul piatto alcuni degli scontri coi boss che potremo affrontare nella versione completa del gioco.

Al momento in cui scriviamo il gioco non dispone di una finestra di lancio, né tantomeno di una data di uscita più precisa.

Inoltre, il gioco sembra essere al momento in sviluppo solo per PC, nonostante non sia da escludere anche una versione console.

Restando in tema, ieri è stato mostrato anche il gameplay di Lies of P, il nuovo souls che prende spunto dalla fiaba di Pinocchio, con un tocco neanche troppo velato di Bloodborne.

Ma non solo: Project Cloud Games è al lavoro da tempo sul suo prossimo gioco palesemente ispirato a un grande classico come Dark Souls, ossia Project Relic.