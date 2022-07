Bloodborne tornerà presto su PS5? Arriva una risposta

Bloodborne è uno dei titoli più amati dai fan dei soulslike, visto e considerato che da anni si parla della possibilità di vedere un sequel o anche una remaster del classico uscito in esclusiva su console PS4.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) è sicuramente uno dei titoli più importanti tra quelli apparsi nella passata generazione PlayStation.

Una mai confermata Bloodborne Remastered è ciò che i fan desiderano, sebbene ad oggi non sono arrivate mai giunte notizie concrete in tal senso.

Nonostante i rumor continuano a inseguirsi con una certa regolarità, una voce davvero molto autorevole ha purtroppo deciso di mettere la parola fine alle speculazioni.

Il noto insider e giornalista di Bloomberg Jason Schreier, rispondendo ad un follower su Twitter che chiedeva informazioni su una eventuale Bloodborne Remastered, ha infatti negato che il gioco possa essere in lavorazione.

Schreier ha infatti reso noto che non è possibile rilasciare leak o indiscrezioni su qualcosa che non esiste, spegnendo quindi ogni speranza.

Sembra quindi certo che, perlomeno al momento, Sony non abbia alcun piano per un ritorno del soulslike gotico per eccellenza.

Difatti, negli ultimi giorni si sono del resto fatti più insistenti i rumor sull’annuncio di un nuovo Armored Core da parte di FromSoftware.