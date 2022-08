Sviluppatore indie muore e rende gratuiti i suoi giochi come ‘regalo d’addio’

Lo sviluppatore indipendente Squid In A Box, il cui vero nome è Rob Hale, è purtroppo deceduto all’inizio del mese di agosto a causa di complicazioni dovute a un male incurabile di cui era affetto.

In seguito alla sua morte, come scrive PC Gamer, i suoi giochi – ossia gli sparatutto arcade twin-stick Waves e Waves 2: Notorious – sono stati resi scaricabili gratuitamente su Steam come “regalo d’addio”.

La notizia della scomparsa di Hale e la decisione di rendere gratuiti i suoi giochi è stata condivisa in un annuncio del socio dell’uomo scomparso, CJ, sui forum di Steam.

«Era una cosa che Rob stava prendendo in considerazione negli ultimi due mesi, quando la sua situazione si è aggravata, quindi spero che questo possa essere visto come un regalo d’addio per tutti coloro che non hanno ancora giocato a nessuno dei due giochi», ha scritto CJ.

«Negli anni in cui siamo stati insieme, Rob era molto appassionato del lavoro e si impegnava sempre al massimo per creare il miglior gioco possibile», continua il messaggio.

«Questo significa che a volte Rob puntava alla luna e non ci riusciva, e significa che purtroppo Waves 2 rimarrà sicuramente incompleto. Ma questo non toglie la mia soggezione e l’orgoglio che ho sempre avuto nei suoi confronti, nel vedere qualcuno così dedito al proprio mestiere».

«Spero quindi che tutti voi là fuori, chiunque siate e in qualunque modo i giochi di Rob vi abbiano raggiunto, possiate almeno conservare un posto speciale per i capitoli di Waves, e che continuino a regalarvi molte altre ore di brivido, di sfida e forse anche di frustrazione.

Infine, «soprattutto spero che possiate continuare a sentire la passione e l’amore che Rob ha riversato in questi giochi anche molto tempo dopo che il dolore per la sua scomparsa inizierà a svanire». I giochi possono essere scaricati qui e qui.

Il nostro pensiero va alla famiglia e agli amici di Hale in questo momento davvero molto difficile: che possa riposare in pace.