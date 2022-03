Bloodborne Remastered PS5, questi screen sono così belli da essere falsi

Se siete tra coloro che amano i soulslike, non potete sicuramente non ritenere Bloodborne uno dei massimi esponenti del genere in assoluto.

Il titolo gotico sviluppato da FromSoftware è infatti entrato così a fondo nel cuore dei giocatori, che da anni i fan chiedono a gran voce un sequel o una remastered.

Basti pensare al demake in grado di rendere il soulslike un gioco – seppur notevole – per la prima e indimenticabile PlayStation a 32-bit.

Ora, nell’attesa di un annuncio ufficiale relativo a una nuova produzione legata al marchio (se mai ciò avverrà), in rete sono apparsi degli screen davvero molto belli di una fantomatica Bloodborne Remastered.

Come riportato anche da DSO Gaming, una serie di screenshot di una presunta versione rimasterizzata di Bloodborne è emersa in queste ore.

Dopo aver visto gli screen, in molti hanno pensato che Bloodborne Remastered possa essere annunciato oggi all’evento State of Play di Sony, previsto per le 23 ora italiana.

Purtroppo, però, prima che vi strappiate le vesti, è meglio essere subito molto chiari: gli screenshot trapelati sono falsi.

La prima cosa che fa purtroppo sembrare questi screenshot assolutamente falsi sono le ultime due lettere del titolo del fantomatico gioco.

Per qualche ragione, infatti, chi ha photoshoppato queste immagini ha usato dimensioni diverse per le ultime due lettere (la “E” e la “D”).

Non solo: uno degli screen proviene da un remake di un fan apparso in rete diverso tempo fa e realizzato grazie all’Unreal Engine 4.

Questo, purtroppo, rappresenta un po’ una conferma che non vi è purtroppo alcun Bloodborne Remastered attualmente in lavorazione, salvo sorprese dell’ultimo minuto.

