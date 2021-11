Bloodborne, la Saif del Cacciatore di Belve nella realtà è impressionante

Tra i punti di forza di Bloodborne c’è sicuramente l’estetica, che passa anche per il world building ed il design di armi ed oggetti.

Il titolo di From Software ha saputo imporsi con una estetica del tutto nuova, rispetto a quanto visto nei precedenti lavori dello studio.

Un design che è stato di grande ispirazione per tutti, anche per chi ha deciso di trasformare Pinocchio in una fiaba dark e un videogioco soulslike.

E che ha ispirato anche i più grandi artisti, come Yoshitaka Amano che ha voluto interpretare Bloodborne con il suo tipico stile.

La violenta e cupa Yarnham è il teatro della caccia dei giocatori, i cui personaggi possono fare uso delle più svariate armi per combattere gli avversari.

I cacciatori di Bloodborne hanno a disposizione un arsenale vasto, come la Saif del Cacciatore di Belve tra le tante armi.

L’arma apparsa nel DLC The Old Hunters ha una forma molto caratteristica, perché dotata di una seconda lama situata nella curva della principale.

E c’è a chi è piaciuta talmente tanto da crearla nella realtà. Non solo come modellino, ma perfettamente funzionante.

Come potete vedere dal filmato qui sopra, un utente di Reddit si è dedicato alla creazione della suddetta arma di Bloodborne. Un lavoro fatto partendo solamente dai concept art e dagli screenshot del gioco.

Fatta ovviamente con la stampante 3D e, dettaglio più impressionante, in grado di aprirsi come nel gioco. Chissà se sarà anche altrettanto tagliente. Speriamo di no.

Una creazione meno pericolosa è sicuramente quella di chi ha ricostruito con i LEGO uno dei mostri più celebri di Bloodborne, che in questa versione fa un po’ meno paura.

Più paura fa invece l’ascensore che, con nostra sorpresa, diventa letale quanto una delle creature che infestano Yarnham.

Per i veri appassionati vi consigliamo di dare un’occhiata al gioco da tavolo di Bloodborne, che incarna tutta l’essenza del videogioco.