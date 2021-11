In Bloodborne anche gli ascensori possono uccidervi, davvero

Bloodborne è da molti considerato il miglior gioco From Software, per il worldbuilding ma anche per la sua sfida stimolante.

Certo bisognerà aspettare Elden Ring per capire se il trono verrà scalzato definitivamente, e le premesse ci sono tutte.

Ma per quanto Bloodborne è stato apprezzato c’è chi ha provato a farne un demake per la prima PlayStation, con ottimi risultati.

E quando si incontra con Pinocchio, per formare un soulslike dall’aspetto gotico, il risultato è garantito in termini di estetica.

Come molti altri soulslike, anche Bloodborne è ovviamente letale e pieno di pericoli in ogni angolo della mappa.

Tra creature ancestrali che attaccano di sorpresa, boss fortissimi da affrontare e creature dalla resistenza sovraumana, a Yarnham tutto è pericoloso.

Ma a volte il pericolo si nasconde nei luoghi più impensabili. Anche quando, in compagnia, pensate di essere al sicuro.

È capitato a un giocatore che, su Reddit, ha mostrato come anche prendere l’ascensore in compagnia possa essere letale.

Come potete vedere nel video qui sopra, anche una cosa banale come prendere l’ascensore insieme ad un altro giocatore nasconde un presagio di morte.

Per via di un glitch, uno dei due viene espluso dalla cabina dell’ascensore e non solo si prende i danni da caduta, ma viene anche schiacciato dalla cabina stessa.

Il mondo di gioco si riconferma quindi la cosa più letale dei soulslike, come sta capitando anche in Elden Ring con una cosa impensabile.

Nonostante ciò amiamo Bloodborne, soprattutto quando si unisce con l’artista di Final Fantasy per creare qualcosa di unico.

E se non potete fare a meno di stare lontani da Yarnham, il gioco da tavolo di Bloodborne è ciò che fa per voi e lo amerete.