Bloodborne e Pinocchio si incontrano in questo soulslike inquietante

È indubbio che Bloodborne abbia ispirato tantissimi altri videogiochi da quando è uscito, ma di certo non ci aspettavamo un titolo a tema Pinocchio.

Mentre il mondo sta aspettando Elden Ring, i fan dei soulslike si dannano per un sequel del franchise ambientato a Yarnham.

Bloodborne ha dato ispirazione anche al lontano Oriente, perché dalla Cina sta arrivando un soulslike ispirato all’opera di From Software.

Mentre qualcuno ha deciso di dare un’influenza decisamente dark alla storica fiaba di Pinocchio, un gioco il cui trailer avevamo visto qualche tempo fa.

Mentre Bloodborne 2 è un miraggio lontano e ci toccherà rimanere a bocca asciutta con un singolo capitolo, Lies of P si mostra nuovamente.

Il titolo è sviluppato da Round 8 Studio e pubblicato da NeoWiz e, come premesso, si tratta un gioco di ruolo d’azione souls ispirato alla storia di Pinocchio.

Gli sviluppatori hanno rivelato che il gameplay includerà un meccanismo legato alle bugie, ovviamente a tema con quella che è l’indole del personaggio.

E oggi, grazie all’anteprima esclusiva dei colleghi di IGN US, possiamo mostrarvi anche il primo trailer di gameplay:

Come potete vedere c’è tutto quello che un fan dei soulslike può chiedere, con anche un’interessante uso del rampino in fase di combattimento. L’atmosfera richiama molto quella di Bloodborne, e questo non può che farci piacere.

Il team di sviluppo è composto da sole 60 persone, e l’uscita di Lies of P è prevista per il 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X | S, PC, Google Stadia e xCloud.

