Il meraviglioso gioco da tavolo di Bloodborne è in offerta, e vi farà dimenticare Bloodborne 2

Il mondo dei giochi da tavolo ha accolto, ormai da tantissimo tempo, tantissimi dei più noti brand videoludici amati dai videogiocatori. Abbiamo visto giochi da tavolo tratti dai videogiochi più disparati, e l’Early Black Friday di Amazon è l’occasione perfetta per recuperare quelli più imponenti e belli. Come il gioco da tavolo di Bloodborne, che in queste giornate preventive di offerte potete portarvi a casa al miglior prezzo di sempre.

Nel gioco da tavolo di Bloodborne la Luna di Sangue si leva nel cielo notturno, facendo precipitare la città di Yharnam nella follia e nel caos. I Cacciatori hanno il compito di epurare le vittime infette dalla Piaga delle Belve in questa notte di Caccia. Se dovessero esitare oppure fallire nel loro compito, Yharnam cadrebbe preda della pazzia e della morte. La luna è vicina. Sarà una lunga Caccia.

Bloodborne: Il Gioco da Tavolo è un gioco totalmente collaborativo dalle atmosfere cupe e ricco di sfide dove da 1 a 4 Cacciatori devono esplorare la città di Yharnam facendosi strada combattendo belve, mostri e cittadini impazziti, rappresentati da incredibili miniature. Viene giocato come una campagna, con una serie di 3 partite indipendenti ma interconnesse, chiamate capitoli, e nella scatola troverete ben quattro campagne.

I giocatori non devono completare tutti i capitoli di una campagna in una sola sessione di gioco: è possibile tenere traccia di tutte le informazioni per le partite future, quindi i giocatori possono fermarsi dopo un qualsiasi capitolo per poi riprendere da dove avevano interrotto. Il gioco da tavolo di Bloodborne è massiccio in ogni senso, la scatola è piena di elementi di ogni tipo e per completarlo tutto ci vorrà molto tempo. Per questo vi consigliamo di acquistarlo ora senza perdere tempo: al prezzo di €75,99 contro i €99,99 di listino, potete acquistarlo con uno sconto del 24% che non si era mai visto prima!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon