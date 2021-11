Bloodborne di Yoshitaka Amano è uno spettacolo per gli occhi

Bloodborne è uno dei soulslike più amati di tutti i tempi, se non il più apprezzato di sempre, considerando anche che i fan aspettano da anni un sequel.

In maniera ancora più marcata rispetto a titoli altrettanto validi come Sekiro Shadows Die Twice, l’epopea ambietata a Yharnam è un gioco davvero memorabile per via di una mole di motivazioni diverse.

Vero anche che da tempo si vocifera circa una remastered o un remake per PS5, oltre a un vero e proprio sequel del titolo FromSoftware, cosa questa che tiene sempre viva la speranza.

Senza contare che molto presto verrà rilasciata gratis la versione PSOne del gioco, in modo da ingannare l’attesa circa un eventuale annuncio ufficiale.

Ora, come riportato da The Art of Video Games via Twitter, qualcuno (tale Bani-chan) si è dilettato a ricreare lo stile del leggendario Yoshitaka Amano in alcune magnifiche illustrazioni dedicate proprio a Bloodborne.

Illustratore e character designer giapponese, Amano è infatti l’autore del logo – oltre che di numerosi e celebri artwork per le boxart – relativi alla popolare serie di videogiochi di Final Fantasy, sviluppata da Square Enix.

Poco sotto, infatti, trovate la meravigliosa gallery in cui personaggi e ambientazioni del soulslike come fossero tratteggiate dal celebre artista giapponese.

Ricordiamo anche che qualcuno ha dato vita a un piccola opera d’arte, creando una versione LEGO del Vicario Amelia, realizzato questa volta dal bravissimo EricThomasB.

Inoltre, un altro fan ha pensato di trasformare Bloodborne in una vera e propria serie animata forte di un look identico a quello degli show di Cartoon Network.

Per concludere, date un’occhiata anche alla sorprendente fusione tra la saga di Kingdom Hearts e il soulslike uscito su PS4, qualcosa che vale la pena di ammirare al più presto.