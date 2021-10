Bloodborne in pixel art è la cosa più bella che vedrete oggi

Bloodborne è uno dei soulslike più amati dai giocatori di tutto il mondo, nonché uno dei titoli di genere meglio riusciti di tutti i tempi.

In maniera del tutto simile a giochi come Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice, l’avventura a Yharnam è entrata nel cuore e nello spirito di tantissimi di noi.

Del resto, proprio nelle ultime settimane si è tornati a parlare di Bloodborne, specie la possibilità di vedere una remastered per PlayStation 5, oltre che un vero e proprio sequel.

Senza contare che uno dei personaggi più iconici del gioco è stato ricreato davvero anche nella vita reale, per un risultato davvero sorprendente.

Ora, un giocatore particolarmente smaliziato ha deciso di ricreare l’ormai storico titolo targato FromSoftware utilizzando la grafica in pixel art.

Il risultato finale è davvero unico: vediamo infatti Bloodborne come fosse un vero e proprio metroidvania in 2D, tanto che le somiglianze con alcuni celebri titoli del passato (inclusa la saga di Castlevania) sono più che evidenti.

Poco sotto trovate questa piccola, grande opera d’arte realizzata da “domino99” (via Twitter):

Purtroppo, al momento non ci risulta che un progetto legato a un “Bloodborne 2D” sia effettivamente in lavorazione (anche da parte dei fan), sebbene il mercato – specie quello degli indie – è davvero stracolmo di figli illegittimi più o meno meritevoli di attenzioni.

Chissà se un artwork del genere possa in qualche modo spronare qualche temerario programmatore, intento a realizzare una versione in pixel art giocabile del titolo From.

Questo perché, nonostante tutto, come si dice in questi casi la speranza è come sempre l’ultima a morire (specie tra le vie oscure di Yharnam).

Ricordiamo anche che pochi giorni fa è stato anche il turno di Resident Evil Village, letteralmente “trasformato” in un action 2D estremamente simile alla saga Konami dedicata agli ammazzavampiri.

Senza contare che alcune settimane fa un altro giocatore ha voluto dedicare una piccola d’opera d’arte al boss finale di Bloodborne, lasciando tutti davvero a bocca aperta.

Infine, per non farci mancare proprio nulla, su SpazioGames vi abbiamo di recente proposto anche la nostra classifica dei migliori giochi appartenenti al genere.