Bloodborne, il boss finale è terrificante (e bellissimo) in questa statua

Che Bloodborne sia un soulslike in grado di incutere terrore è noto, almeno per i giocatori che hanno portato a termine l’avventura lovecraftiana di From Software.

La software house nipponica ha voluto cambiare nettamente immaginario rispetto alla trilogia di Dark Souls, discostandosi dal fantasy medievale per abbracciare l’epoca vittoriana.

Un mondo veramente incredibile dal punto di vista estetico, che grazie ad alcune concept art possiamo ammirare in tutto il suo splendore.

Talmente affascinante che, in un festival musicale, Bloodborne ha invaso la manifestazione prendendosi il palcoscenico.

Quello di Bloodborne è stato un successo su PlayStation 4, ed i giocatori hanno lasciato il loro cuore a Yarnham dall’uscita ad oggi.

Come il giocatore che riporta The Gamer, il quale ha voluto dedicare una piccola d’opera d’arte al boss finale del gioco.

Ci riferiamo alla Presenza della Luna, il vero nemico da affrontare alla fine di Bloodborne, che compare solamente utilizzando i tre cordoni ombelicali per evocarlo prima dello scontro con Gherman, nel Sogno del Cacciatore.

Una bestia immonda che non sfigurerebbe in un racconto del Solitario di Providence, e che un utente di Reddit ha voluto omaggiare con una statua.

L’autore, che a quanto pare ama avere a fianco a sé una creatura da incubo, è CaptainClayface, che è riuscito addirittura a vendere la sua opera.

E non è neanche la prima statua a tema Bloodborne che fa, ma la prima che ha voluto pubblicare su Reddit. Lo scultore accetta anche richieste, nel caso vogliate anche voi il vostro pezzo di Bloodborne in casa.

Chissà cosa ne pensa CaptainClayface della diatriba che ha coinvolto i fan, riguardo il destino di un personaggio del gioco.

Nel frattempo, c’è chi ha voluto riproporre Yarnham e tutta la lore ad essa collegata all’interno di una campagna di Dungeons & Dragons, con tanto di schede a tema.

Un fascino che ha colpito anche la Cina, che ha recentemente mostrato al mondo un soulslike ispirato a Bloodborne di uno studio cinese.