Resident Evil Village in 2D è magnifico e sembra un nuovo Castlevania

I videogiocatori nostalgici, quando sono anche dei creativi con delle capacità, riescono a tirare fuori delle meraviglie e trasformare anche un gioco come Resident Evil Village.

L’ultimo videogioco della celebre saga di survival horror di Capcom ha seguito la scia di Resident Evil 7, continuando sul successo già acclamato del capitolo in prima persona.

E proprio di recente Capcom ha detto a chiare lettere come si comporterà, nel suo futuro nel mondo dei videogiochi, preferendo la piattaforma PC a tutte le altre.

E mentre aspettiamo altri contenuti aggiuntivi per Resident Evil Village, che sappiamo essere in sviluppo e che Capcom ha promesso, c’è ci ha deciso di rielaborare a suo modo il titolo.

Qualcuno ha provato a trasformare Resident Evil Village in un gioco dell’epoca passata, rendendolo un titolo 2D a 16-bit, ed il risultato è clamoroso.

Il lavoro riportato da Game Rant è dello sviluppatore OcO, che sulla sua pagina Itch.io ha pubblicato questa versione vintage di Village, e il pensiero non può non andare a Castlevania.

Ecco il gioco in azione:

Resident Evil Village in 2D diventa un gioco a scorrimento orizzontale, un vero e proprio residentvania, con tanta azione ed elementi gotici ed horror, che non tradisce mai l’essenza di un Resident Evil, ma non può non ricordare la saga di Konami.

Ovviamente non poteva mancare anche la comparsata di Lady Dimitrescu, che appare alla fine del breve trailer che ha richiesto due mesi di lavoro, ma che lo sviluppatore assicura che continuerà.

Veramente un grandissimo lavoro, che fa il paio con chi, qualche tempo fa, ha provato a trasformare Resident Evil Village in un gioco per la prima PlayStation.

A questo proposito bisogna citare anche il demake di Bloodborne, in cui diventa un survival horror perfetto per l’era PSX.

Questo è un bellissimo omaggio a Castlevania, ma quando arriverà un nuovo capitolo? Bisogna far sentire la propria voce con Konami, a quanto pare.