Bloodborne, il Cacciatore “ispira” la nuova classe di un amato titolo

Nel corso del Fan Festival dedicato a Final Fantasy XIV, iniziato il 14 maggio, sono stati rivelati alcuni nuovi contenuti relativi all’MMORPG uscito nel 2010, con una gradita sorpresa per i fan di From Software, e nello specifico di Bloodborne.

L’action RPG della software house di Sekiro Shadows Die Twice può vantare una fanbase fedele a distanza di sei anni dall’uscita, anche grazie all’inconfondibile direzione artistica di Hidetaka Miyazaki.

Per quanto riguarda il quattordicesimo capitolo della saga di Square Enix, sappiamo che è giocabile anche su PS5 con una buona lista di miglioramenti comunicata dallo stesso sviluppatore nel recente passato.

Per Final Fantasy XIV è inoltre disponibile una nuova espansione, riscattabile gratuitamente anche sulla console next-gen di Sony, che include miglioramenti, nuove classi, nuove aree da esplorare, nuove sfide e un gran numero di contenuti aggiuntivi.

Durante l’evento dedicato alla celebrazione del titolo e alla presentazione di nuovi contenuti aggiuntivi, i fan non hanno potuto evitare di notare un evidente richiamo a Bloodborne.

Naoki Yoshida, director di Final Fantasy XIV (conosciuto anche con l’inconfondibile nome di Yoshi-P) è salito sul palco per presentare una nuova classe, nello specifico quella del Reaper (mietitore).

Il contenuto inedito comprende un costume di pelle nera, un cappello dalla falda molto larga in grado di coprire anche gli occhi e un’ascia davvero imponente, per un risultato finale che ricorda molto il Cacciatore del titolo di From Software (via GameRant).

Come potete notare dall’immagine sottostante, condivisa su Twitter dall’utente Mettic, la somiglianza è davvero innegabile:

bloodborne 2 exists in ffxiv pic.twitter.com/7ZgeVekylx — Mettic (@oreoboy69) May 15, 2021

Il costume di Yoshi-P ha causato il ritorno del trend di Bloodborne nei social media (in particolare su Twitter), e ha stuzzicato la fantasia dei fan dei due titoli.

Gli utenti hanno dato il via a ogni tipo di supposizione dopo la visione del vero e proprio cosplay: c’è chi ha commentato «Bloodborne su PS5. Finalmente» e chi ha ironizzato su una sorta di paradosso temporale, notando come «Yoshi-P è in Bloodborne 2 prima che esista Bloodborne 2».

Non sono mancati commenti più diretti, come quello dell’utente ben, secondo il quale «sta per arrivare un contenuto a tema Bloodborne su Final Fantasy XIV».

Yoshida ha specificato che si tratta soltanto di una nuova classe per il titolo di Square Enix, e naturalmente da parte della software house di Sekiro non è arrivata una conferma ufficiale di un eventuale contenuto a tema Bloodborne in arrivo sull’MMORPG.

Nel mentre, qualcuno ha già iniziato a immaginare come potrebbe essere un ipotetico Bloodborne 2 con tanto di gameplay trailer che vi aiuterà a sognare in attesa di eventuali novità da From Software.

Ultimamente si sono rincorse delle voci secondo le quali l’avventura del Cacciatore sarebbe in dirittura d’arrivo su PC per mano di Bluepoint Games, ma nulla è stato al momento confermato, malgrado il susseguirsi di numerosi e ipotetici leak.

