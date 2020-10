Final Fantasy XIV sarà giocabile su PS5: ecco i miglioramenti

Square Enix ha annunciato che Final Fantasy XIV sarà giocabile su PS5, console su cui introdurrà diversi miglioramenti.

Il gioco è attualmente disponibile su PS4 e PC, e non è prevista l’uscita di una versione ad hoc per PlayStation 5 almeno per il momento.

La console next-gen di Sony verrà supportata fin dal day one, mentre all’inizio del mese di dicembre sarà pubblicato un sostanziale update per il gioco.

La patch 5.4 si intitolerà non a caso Futures Rewritten e introdurrà miglioramenti per tutte le versioni disponibili.

Come spiegato da Square Enix, la versione PS4 potrà essere usata per giocare Final Fantasy XIV su PlayStation 5 tramite la retrocompatibilità.

In aggiunta, l’hardware di PS5 garantirà tempi di caricamento più veloci grazie all’installazione dell’SSD e i 60fps.

Per ora sembra che questo sarà il solo miglioramento concesso ai possessori della nuova piattaforma, ma non è detto che altri perfezionamenti non arrivino in futuro.

Tant’è vero che dal team di sviluppo hanno commentato di non essere pronti a parlare di una versione nativa di Final Fantasy XIV per PS5.

Fin dal lancio i giocatori potranno scegliere tra le stesse impostazioni di PS4 Pro, ovvero Standard e High, con quest’ultima che permetterà di far girare il titolo a 1440p e 60fps – con un frame rate si presume sensibilmente più stabile.

Square Enix è impegnata com’è noto su due fronti su PS5, con Final Fantasy XVI in cantiere sotto la guida dello stesso producer di FFXIV, Naoki Yoshida.

Tutto tace, invece, sul versante Xbox, a cui pure è stata promessa tempo addietro un’edizione dell’MMORPG.