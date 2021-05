Bloodborne 2: Blood Hunt è il sequel (dei fan) che i fan meritano

I fan stanno ancora aspettando da tanto tempo nuove notizie riguardanti un possibile Bloodborne 2, dato che l’esclusiva PS4 realizzata da From Software si è trattata sicuramente di uno dei titoli più apprezzati della scorsa generazione.

Al momento non vi sono stati ancora annunci su un sequel di Bloodborne, ma questo non ha fermato i fan ad immaginare come potrebbe essere il prossimo capitolo: uno di loro è andato oltre ed ha realizzato un vero e proprio gameplay trailer, sfruttando mod, per mostrare a tutti come potrebbe essere Bloodborne 2: Blood Hunt.

Non è sorprendente che i fan stiano cercando di continuare ad attirare l’attenzione nei confronti di Bloodborne: tutto tace perfino sul fronte di un upgrade next-gen su PS5, al punto che i giocatori hanno deciso di crearsela da soli in 4K.

C’è chi spera inoltre in un possibile porting su PC: si vociferava che potessero occuparsene i Bluepoint Games, ma la realtà al momento sarebbe ben diversa.

Un fan ha realizzato un gameplay trailer per mostrare il 'suo' Bloodborne 2.

L’utente Garden of Eyes ha pubblicizzato il proprio lavoro sul forum videoludico ResetEra, mostrando un trailer che rivela come ha immaginato il sequel e mostrando anche una sua nuova idea su come introdurre l’arena.

Questo ipotetico secondo titolo sarebbe ambientato dopo gli eventi del primo capitolo e mostra anche l’introduzione di una nuova razza, nuovi boss e diversi concept di gameplay.

Il tutto realizzato modificando ad arte la propria copia originale di Bloodborne e confezionata a dovere per realizzare un gameplay trailer che vorremmo tanto essere ufficiale:

Al momento sembra essere solamente un concept trailer e non è chiaro se effettivamente questa mod diventerà un lavoro completo per diventare un sequel fan-made.

L’idea nacque inizialmente per partecipare al contest di un altro youtuber, ma dato che non venne nemmeno menzionato l’utente Garden of Eyes ha deciso di cercare feedback altrove e mostrare al mondo la sua fatica.

Sicuramente si tratta di un trailer fan-made molto interessante, che serve anche a riaccendere le speranze che, un giorno, From Software e Sony decidano davvero di annunciare un secondo capitolo.

Nel frattempo, un altro lavoro fan-made attualmente in fase di sviluppo è uno spettacolare de-make di Bloodborne su PS1.

In occasione del Pesce d’Aprile di quest’anno, hanno anche mostrato come potrebbe essere un simpatico Bloodborne Kart, sempre su PS1.

Tornando invece al gioco originale, sono recentemente emersi diversi contenuti tagliati dal primo gioco, tra cui diversi dialoghi e la «bambola assassina».