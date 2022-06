Bloodborne 2 in Unreal Engine 5 è la cosa più bella che vedrete oggi

Bloodborne è sicuramente uno dei titoli più amati dai fan dei soulslike: da tempo si parla infatti della possibilità di vedere un sequel o anche una remaster del classico uscito in esclusiva su console PS4 ormai troppi anni fa.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) è sicuramente uno dei souls in grado di lasciare il segno.

Una presunta ma mai confermata Bloodborne Remastered è ciò che i fan aspettano, sebbene ad oggi non sono arrivate mai conferme ufficiali..

Se i rumor continuano a inseguirsi settimana dopo settimana, qualcuno ha ora deciso di realizzare il “suo” Bloodborne 2 grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5.

Come riportato anche da Wccftech, il bravissimo ENFANT TERRIBLE ha condiviso oggi un nuovo concept trailer per un potenziale secondo capitolo della serie realizzato da From con il potente motore grafico di Epic.

Il video, che cattura in tutto e per tutto l’atmosfera inquietante del gioco originale, presenta anche uno sguardo a un cacciatore current-gen, davvero fantastico.

Bloodborne 2 potrebbe non essere mai sviluppato, ma anche solo questo non impedisce ai fan di immaginarlo come fosse un gioco per le console di attuale generazione.

Al momento in cui scriviamo, né Sony né FromSoftware hanno parlato di dare un sequel ufficiale a questo grande classico, sebbene la speranza è come sempre l’ultima a morire.

Restando in tema, nelle ultime settimane è apparso online un video confronto simulato che mostra come il gioco potrebbe apparire su console PS5 e piattaforma PC a una risoluzione 4K a 60FPS.

Ma non solo: avete letto anche che di recente qualcuno ha asfaltato il boss finale di Bloodborne come se nulla fosse?

Infine, un altro fan ha dato vita a un vero e proprio demake in grado di rendere il soulslike un vero e proprio kart game in stile PS One.