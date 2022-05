Bloodborne Remastered su PS5 e PC non esce? Ci pensano i fan

Bloodborne ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei fan dei soulslike: da tempo si parla infatti della possibilità di godere di un sequel o anche solo di una remaster del classico PS4.

Il celebre titolo sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) è sicuramente uno dei giochi più incisivi degli ultimi anni.

Da tempo si discute circa la possibilità di vedere una presunta Bloodborne Remastered, sebbene al momento non è mai arrivata la conferma ufficiale che i fan aspettano.

Se le voci di un ritorno concreto continuano in ogni caso a inseguirsi quasi a cadenza regolare, qualcuno ha deciso di portarsi avanti con il lavoro, immaginando una vera e propria remastered di Bloodborne.

Come riportato da Wccftech, è apparso online un video confronto simulato che mostra come il gioco potrebbe apparire su console PS5 e piattaforma PC a una risoluzione 4K a 60FPS.

Per anni, i fan del gioco hanno sperato in una vera e propria rimasterizzazione o in un aggiornamento next-gen: né Sony né FromSoftware hanno parlato di rimasterizzare questo classico, sebbene il filmato che trovate poco sotto ci dà un’idea piuttosto chiara di come potrebbe apparire.

Il video, per gentile concessione del canale YouTube ElAnalistaDeBits, è stato realizzato utilizzando programmi di editing, miglioramenti visivi, AI scaling e altro ancora.

Per il confronto, il framerate del gioco originale è stato raddoppiato da 30FPS a 60FPS e la risoluzione è stata aumentata da 1080p a 4K (sottoposta a downsampling, in modo da aumentare la sensazione di nitidezza).

