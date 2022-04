Qualcuno ha asfaltato il boss finale di Bloodborne come se nulla fosse

Tra coloro che amano i soulslike, il bellissimo Bloodborne ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei fan, tanto che ora qualcuno ha portato una testimonianza legata ai boss realmente sorprendente.

Il titolo sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) è infatti un’avventura tanto difficile quanto appagante.

Se da mesi si parla di una fantomatica Bloodborne Remastered, sono in molti a scovare ancora curiosità di ogni genere nel titolo uscito ormai molti anni fa su PS4.

Tra un’opera d’arte e l’altra, è infatti ora il turno di un’impresa che definire epica è poco, una boss fight di base molto ostica ma risolta da un giocatore in men che non si dica.

Attenzione: da questo punto seguono pesanti spoiler sul gioco FromSoftware e sulla sua espansione, The Old Hunters. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Orphan of Kos è uno dei boss più impegnativi di tutto Bloodborne, considerato il boss finale del DLC The Old Hunters, nonché figlio di Kosm.

Via Reddit, un giocatore ha dimostrato come sia in realtà possibile eliminare la creatura con poche e semplici mosse: il video sottostante dimostra come sia possibile uscire vincitori dallo scontro in meno di due minuti.

Orphan of Kos è un boss molto aggressivo ed estremamente veloce, soprattutto nella seconda fase, visto che può anche utilizzare attacchi a distanza.

Con grande tenacia, vediamo il Cacciatore riuscire a destreggiarsi fin troppo bene contro l’avversario, riuscendo a sconfiggerlo con grande disinvoltura.

Ovviamente, si tratta di una testimonianza realmente particolare, visto che i giocatori “normali” (e dotati di equipaggiamento consueto) suderanno le proverbiali sette camicie per uscire indenni dallo scontro.

