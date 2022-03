Bloodborne torna a mostrarsi, su Kart, e ci giocheremo gratis

Gli autori dell’acclamato demake PS1 di Bloodborne annunciarono tempo fa un pesce d’aprile a tema, ossia Bloodborne Kart.

Ridendo e scherzando, il progetto è poi diventato “realtà”, ispirandosi del resto a grandi classici senza tempo come come Crash Team Racing e Chocobo Racing.

Il gioco è tornato a mostrarsi pochi giorni fa in un trailer che ne ha subito mostrato le folli potenzialità, dando modo ai fan di sfregarsi le mani.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, l’autore del progetto ha pubblicato i primi gameplay del racing che sarà rilasciato gratuitamente su PC, e sembra davvero assurdo.

Creato da Lilith Walther, lo sviluppatore dietro l’incredibile demake PSX di Bloodborne per PC, Bloodborne Kart promette di mandare in brodo di giuggiole i fan dei kart game.

Notate che questo fan game è in una fase di sviluppo molto precoce, ragion per cui i video che trovate poco sotto vi daranno un’idea sommaria di ciò che potete aspettarvi.

I giocatori saranno in grado di usare L2 e R2 per ruotare la visuale di 90 gradi, o 180 nel caso in cui verranno premuti entrambi i tasti.

Inoltre, il gioco sarà molto probabilmente caratterizzato da oggetti distruttibili, oltre a poter usare una sorta di turbo per aumentare la velocità e sfruttare anche alcune rampe per eseguire salti.

Todays #BloodborneKart dev thread is starting with cam controls! Pressing left & right on the d-pad will rotate the cam a small amount, but L2 & R2 can be used to rotate the cam 90 degrees, or 180 if you press both.

(Worth noting that the hunters anim system is still unfinished) pic.twitter.com/Q6p3LtrUqz

— Lilith.zip️‍⚧️ (ps1 goth girl) BLM ACAB (@b0tster) March 27, 2022