BioShock in 16-bit è ancora più bello dell’originale, perfetto per i nostalgici

Quando un videogioco è un capolavoro, i fan diventano ossessionati, e BioShock è uno di quei titoli che ha ispirato tantissimi giocatori in tutto il mondo.

Con BioShock The Collection abbiamo avuto modo di tamponare un po’ l’attesa per il prossimo capitolo, di cui non si sa ancora nulla, ma non possiamo fare a meno del titolo di Ken Levine.

Pur di avere sempre il gioco con sé, qualcuno si è creato pure la vera Columbia di BioShock Infinite, in un modo o nell’altro.

C’è chi è andato oltre invece, forte dei propri mezzi, come il miliardario che ha intenzione di creare una Rapture personale in cui vivere.

Altri invece hanno espresso l’amore per il franchise, in particolare il primo capitolo, in un modo più tranquillo, solamente attraverso la propria creatività.

Come sarebbe BioShock se fosse un titolo in 2D e 16-bit, proveniente dall’era SNES?

Se l’è chiesto un appassionato designer, e anzi si è dato anche una risposta perché ha creato una versione di BioShock bellissima, che potete vedere qui sotto (tramite DSOG):

Super BioShock, che non poteva chiamarsi altrimenti, è la creazione di Thomas Brush, che ha sviluppato il concept qui sopra tramite Unity.

In perfetta combinazione con il look retro-futuristico del gioco originale, trasformare un’avventura in prima persona in uno shooter 2D in 16-bit è davvero un colpo di classe.

Una gioia per gli occhi di tutti i nostalgici dell’era 16-bit, tra SNES e SEGA Mega Drive, che in questo modo possono fantasticare su come sarebbe stato il titolo se fosse uscito diverse decine di anni fa.

Di recente qualcuno ha deciso di fare invece il procedimento opposto, sfruttando il recentissimo Unreal Engine 5 per creare una versione del gioco sbalorditiva.

Per quanto riguarda il franchise in totale, invece, non ci sono troppe notizie per il futuro, e quelle che ci sono non vi faranno troppo piacere.

A proposito di domande, invece, come sarebbe il Bid Daddy senza la maschera dello scafandro? Decisamente non troppo bello.