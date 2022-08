BioShock compie 15 anni, in attesa del film e dello scomparso BioShock 4

Ci sono videogiochi che, per i motivi più disparati, segnano un prima e un dopo alla loro uscita e tra questi c’è senz’altro BioShock.

L’opera di Ken Levine che poi ha dato il via ad una serie, che trovate su Amazon in un cofanetto unico, è stata un’uscita importantissima nella storia recente (si fa per dire) dei videogiochi.

All’epoca si pensò addirittura di adattare il titolo per i primi smartphone, un’idea che fu accantonata per la difficoltà nella realizzazione tecnica del porting.

E nella storia ci sono state altre opere che si sono ispirate a BioShock, in alcuni casi anche non troppo segretamente come un musical che ha vinto anche numerosi premi.

BioShock sembra uscito ieri per quanto è ancora fresco nel suo racconto, quanto è moderna la sua essenza ludica e lo stile con cui è stato costruito. Ma non è esattamente così.

Come ci ricorda DualShockers, infatti, sono passati 15 anni dall’uscita del primo BioShock.

Il primo gioco della serie è stato pubblicato il 21 agosto 2007, diventando rapidamente uno dei videogiochi più iconici di tutti i tempi.

Da allora la serie è continuata come sapete, culminando con BioShock Infinite che ad oggi è ufficialmente l’ultimo episodio della saga.

Sebbene non sia esattamente “l’ultimo” dal punto di vista narrativo ma ve lo lasciamo scoprire, nel caso qualcuno non l’abbia giocato ancora.

Negli anni ce ne siamo dimenticati ma, sulla carta, c’è anche un film in lavorazione. Annunciato nel 2008 per la prima volta, solo quest’anno è arrivata una nuova conferma della produzione tramite Netflix.

Una produzione che promette di essere imponente ma di cui al momento non sappiamo nulla se non per il fatto che esiste, appunto.

Il tutto in attesa di BioShock 4, anch’esso annunciato tempo fa ma paurosamente scomparso dai radar e con uno sviluppo che potrebbe essere in alto mare (quello di Rapture, magari).

Ma in questi 15 anni ci sono stati solo videogiochi indimenticabili come quello di Ken Levine? Non proprio, stando a questa classifica.