Il BioShock mai nato vi avrebbe fatto toccare Rapture con un dito, letteralmente

BioShock 4 è uno di quei titoli di cui si parla da anno, ma a quanto pare l'uscita è ancora lontana: nel mentre, sono emersi dei video che mostrano un capitolo cancellato rivolto al mercato mobile.

Da quello che sappiamo, il prossimo capitolo si dovrebbe chiamare BioShock Isolation, sebbene al momento non sia mai arrivata una conferma ufficiale.

Quindi, mentre i fan sono in religiosa attesa anche del film ufficiale targato Netflix, arriva un leak davvero molto interessante relativo a un BioShock mai nato.

Come riportato da The Gamer, BioShock 3D è il titolo di un porting datato 2010 del gioco originale sviluppato da Studio Tridev – parte di Indiagames – per telefoni cellulari.

Non parliamo di iPhone con processori grafici all’avanguardia, ma dei vecchi telefoni Verizon: solo i primi quattro livelli del gioco sono stati resi pubblici, ma ora è emerso un video su YouTube con altri stage e persino l’incontro tra il protagonista Jack ed Andrew Ryan.

Il nuovo filmato è stato avvistato per la prima volta da GamesHub e non contiene l’audio originale: il video mostra Jack che vaga per la città sommersa prima di arrivare alla residenza di Ryan, dove avviene un famoso colpo di scena.

In un’intervista con IGN US, lo sviluppatore Poornima Seetharaman e altri di Tridev hanno parlato delle sfide e degli ostacoli incontrati nel gestire le aspettative di uno studio tripla A su come dovrebbe essere il porting di un gioco acclamato dalla critica, vittima delle limitazioni tecnologiche dei telefoni cellulari dell’epoca.

