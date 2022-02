BioShock 4 sarebbe in guai piuttosto seri: uscita a rischio

BioShock 4 è uno di quei titoli di cui si parla da mesi, sebbene col passare del tempo non sono emerse informazioni davvero concrete circa il nuovo capitolo del franchise.

Dopo il successo della serie, Ken Levine si era allontanato per dare vita a un suo studio di sviluppo, slegandosi quindi dal brand.

L’ultimo rumor aveva rivelato che il prossimo capitolo si dovrebbe chiamare BioShock Isolation e che sarà ambientato in una nuova città distopica mai vista prima.

Ora, a poche ore dall’annuncio del film ufficiale targato Netflix, arrivano notizie non troppo rassicuranti circa il quarto capitolo della serie.

Come riportato anche da PSU, Cloud Chamber, lo studio dietro l’attesissimo quarto capitolo del franchise di BioShock, ha perso 40 membri dello staff, il che fa pensare che il gioco potrebbe subire un ritardo non meglio precisato.

Questo, almeno, è quanto reso noto dal leaker Oops Leaks, il quaale sostiene che alcuni dei programmatori che hanno abbandonato la nave avevano ruoli principali all’interno dello studio.

Mentre alcuni di loro si sono dimessi, altri sono stati «licenziati per vari motivi», oltre al fatto che 2K ha riferito che «non è soddisfatta dei risultati e del ritmo del progetto».

Staremo a vedere se nelle prossime settimane emergeranno altre informazioni sulla questione, la quale getta un’ombra nera sull’atteso BioShock 4: vi terremo ovviamente aggiornati.

Il lancio del gioco è in ogni caso genericamente previsto per il 2024 e potrebbe tra le varie cose utilizzare il potente motore grafico Unreal Engine 5.

Restando in tema, Ken Levine, creatore di BioShock, è stato raccontato da Jason Schreier in un report che non fa sconti al designer, senza se e senza ma.

Ma non solo: il BioShock originale è così amato che è perfino diventato un sorprendente titolo nostalgico a 16-bit.