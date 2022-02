Netflix ormai è all-in sui videogiochi: annunciato il film di BioShock

Netflix non ha certo nascosto, di recente, di voler puntare in modo davvero forte e convinto sugli adattamenti dai videogiochi. Il suo esperimento con The Witcher (nato in realtà dai libri, ma dopo il boom videoludico) è stato un assoluto successo e solo oggi vi abbiamo proposto sulle nostre pagine la recensione della serie di Cuphead, ispirata dal videogioco omonimo.

Ebbene, non è certo l’ultimo appuntamento del noto produttore di contenuti on demand: ben presto, infatti, vedremo anche un film di BioShock firmato proprio da Netflix.

BioShock diventerà un film, alla fine

Un film era precedentemente in lavorazione presso Universal, come ricorderete, ma era malamente naufragato. Ecco, allora, che Netflix ha preso il timone e ha deciso di farne uno tutto suo, con ovviamente tutti gli accordi del caso con i detentori della licenza.

Sull’account ufficiale dell’emittente in streaming leggiamo:

«’Facciamo tutti delle scelte, ma alla fine sono le nostre scelte a fare noi’. Netflix + BioShock. Potreste cortesemente rimanere sintonizzati?».

Nel cinguettio successivo, Netflix aggiunge anche che «Netflix, 2K e Take-Two Interactive stanno unendo le forze per produrre un adattamento cinematografico del noto franchise videoludico BioShock».

Notare il riferimento all’intero franchise, piuttosto che a un episodio specifico, che lascia pensare a un’opera magari non destinata a ricreare un singolo gioco della nota saga.

Al momento, purtroppo, non ci è dato conoscere ulteriori dettagli di questo progetto, quindi non possiamo che metterci comodi in attesa che il publisher o il produttore si sbottonino un po’ di più.

Considerando, però, quanto Netflix stia investendo sul fronte videoludico, sembra che stavolta possiamo serenamente aspettarci che il progetto di BioShock nella settima arte venga portato in porto. E, va detto, non sarà facile creare qualcosa all’altezza della controparte videoludica.

Nel frattempo, Netflix sta perfino lanciando videogiochi veri e propri come parte del suo servizio in abbonamento: vi abbiamo dato conto qui dei più recenti che ha proposto ai suoi sottoscrittori.