BioShock diventa un musical, per davvero (e porta a casa la vittoria)

BioShock 4 è uno di quei titoli di cui si parla da mesi, ma a quanto pare l’uscita è ancora lontana: nel frattempo, un gruppo di studenti ha dato via a un vero e proprio musical ispirato al primo capitolo.

Dopo il successo della serie (che trovate anche su Amazon a prezzo stracciato), sono in molti a chiedere a gran voce un suo ritorno sulle scene.

Gli ultimi rumor avevano infatti suggerito che il prossimo capitolo si sarebbe dovuto chiamare BioShock Isolation, sebbene al momento manchino le conferme del caso.

Ora, dopo l’annuncio del film ufficiale targato Netflix, un musical liceale ambientato nel mondo distopico di BioShock ha vinto il concorso Hart Encore 2022.

Come riportato anche da Game Rant, il musical creato dalla John Burroughs High School in California è riuscito a spazzare via la concorrenza.

Anche se non è ambientato specificamente attorno alla storia principale di BioShock, il musical presenta alcuni dei personaggi più famosi del gioco.

Il villain originale, Andrew Ryan, fa infatti un’apparizione assieme ad altri personaggi piuttosto noti come Brigid Tenenbaum e Sander Cohen.

Alcune delle canzoni presenti hanno anche un ‘tocco’ di Bioshock, come ‘Proud Mary’ dei Creedence Clearwater Revival, il cui testo è stato cambiato da ‘rolling on the river’ a ‘rolling underwater’ (chiaro riferimento alla città sommersa di Rapture).

Mentre i musical delle scuole superiori e BioShock possono non sembrare un crossover così scontato, il fatto che i ragazzi abbiano portato a casa il premio più ambito fa sì che in futuro possa replicarsi qualcosa di simile.

Restando in tema, Ken Levine, creatore di BioShock, è stato raccontato dal giornalista Jason Schreier in un report che non fa sconti al designer famoso in tutto il mondo.

Ma non solo: da alcune settimane i fan di BioShock e Half-Life hanno qualcosa di molto speciale da provare con mano, gratis.