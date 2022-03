Battuto il record del mondo di Elden Ring, e sarà impossibile fare di meglio

Elden Ring, l’ultimo soulslike prodotto dal team capeggiato da Hidetaka Miyazaki, è divenuto in breve tempo un vero e proprio cult senza tempo.

In maniera ancora maggiore rispetto a Dark Souls, il gioco è entrato nelle viscere dei fan, complice l’atmosfera fantasy e la giocabilità tipica dei titoli targati FromSoftware.

Dopo la morte più comica in assoluto, un altro giocatore ha compiuto un’impresa da Guinness dei primati, finendo il gioco in un tempo davvero record.

Già ieri vi avevamo svelato di come qualcuno aveva impiegato meno di tre ore per arrivare al traguardo, sebbene in questo casi si è davvero raggiunto l’impossibile.

Come riportato da GamesRadar+, un giocatore di Elden Ring ha finito il gioco in appena 59 minuti e 38 secondi.

Arrivare alla fine del gioco è già un risultato degno di nota, ma farlo in così poco tempo dimostra una certa abilità e dedizione nell’imparare i segreti del gioco.

Il canale YouTube LilAggy ha infatti condiviso un video che mostra la miracolosa impresa: inutile dire che il filmato include pesanti spoiler, quindi proseguite a vostro rischio.

Senza dubbio ci saranno vari speedrunner che tenteranno di battere questo record, ma resta da vedere se qualcuno riuscirà a tagliare il traguardo di Elden Ring più velocemente di così (cosa che ci sembra davvero poco probabile).

Il soulslike è già diventato uno dei migliori videogiochi di sempre, cosa questa che lascia aperto il fatto che qualche giocatore temerario potrebbe provarci per davvero.

Ma non solo: del gioco sviluppato da From Software e prodotto da Bandai Namco si è discusso parecchio, tanto che qualcuno ha immaginato come sarebbe se fosse stato realizzato con l’interfaccia tipica dei giochi Ubisoft.

Infine, non perdete anche la nostra ricca guida del gioco fresca di pubblicazione, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.