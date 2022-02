Elden Ring raggiunge Breath of the Wild: è tra i migliori giochi di sempre

Elden Ring arriverà tra pochissime ore nelle console, e nei PC, dei giocatori di tutto il mondo, ma oggi è stato il momento delle recensioni.

Il nuovo progetto dei creatori di Dark Souls ha portato con sé un carico di aspettative altissimo, perché promette di essere il soulslike definitivo.

E a quanto pare lo è, stando alla recensione che trovate su queste pagine a cura del nostro Domenico, che gli ha assegnato un voto altisonante.

Il trailer di lancio, uscito ieri, ci aveva fatto presagire ulteriormente un titolo in grado di lasciare il segno, ma non ci aspettavamo che lo avrebbe fatto così tanto.

Elden Ring è stato giudicato in maniera positiva, e oltre, dalla stampa di tutto il mondo. Sono fioccati anche dei dieci da alcune testate internazionali e, a qualche ora dalla scadenza dell’embargo, l’ultima fatica di From Software raggiunge un risultato incredibile.

L’ultimo soulslike ha raggiunto un punteggio di 97 di Metacritic, lo stesso di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ed è quindi uno dei migliori videogiochi di sempre secondo l’aggregatore di recensioni.

Il capolavoro di Nintendo uscito su Switch e Wii U aveva, a suo tempo, riscritto completamente i paradigmi degli open world. Per un titolo che, invece, esplora per la prima volta questa dimensione come Elden Ring è un risultato a dir poco notevole.

Per gli amanti delle statisiche, il titolo From Software si posiziona quindicesimo in classifica, a solo pochissime spanne dall’inarrivabile 99 di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che è il miglior gioco di sempre.

Bloodborne e Sekiro, tra i più amati della software house giapponese, collezionarono rispettivamente 92 e 91 come punteggio complessivo su Metacritic.

Un vero plebiscito per Elden Ring, che avvia una stagione videoludica con una potenza inaudita. Manca poco ormai, e potrete provarlo anche voi: ecco quando precisamente.

Per aspettare con più comodità potete anche provare la sedia da gaming a tema: è bellissima e costosa, ovviamente.