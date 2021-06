Battlefield, annunciata la data della presentazione (ed è quasi già qui)

Electronic Arts e DICE hanno tolto il velo alla data di presentazione di Battlefield, il nuovo capitolo della serie sparatutto.

Questo nuovo episodio, erede di Battlefield V, è stato al lungo al centro della bagarre dei rumor per via del suo reveal che si è fatto attendere più del previsto.

La girandola delle indiscrezioni ha riguardato di recente il setting e la modalità multiplayer, che sarebbe destinata a registrare player count fenomenali.

Non era mancato il leak a frammenti del supposto trailer di presentazione, che però sarebbe stato in realtà di un video destinato alla fruizione interna ad EA.

Dopo tanto peregrinare e qualche fase abbastanza paradossale dell’avvicinamento alla presentazione, ecco, dunque, la data.

Il capitolo della saga FPS bellica che seguirà a Battlefield V sarà annunciato il prossimo 9 giugno, ponendo fine alla lunga attesa.

L’appuntamento è stato fissato con una breve clip (in stile “moderno”, se può trattarsi di un indizio) pubblicata sui social per le ore 16:00 di mercoledì.

Quel che sembra sicuro è che il presunto soft reboot dovrebbe riportarci all’era contemporanea, dopo le due versioni nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale.

Non ci è dato sapere se in questa occasione verrà svelato il gameplay per la prima volta o dovremo accontentarci di un trailer.

Di certo, come anticipato da EA nei mesi scorsi, il nuovo Battlefield sarà un’esibizione di vera next-gen su Xbox Series X e PS5.

Ciò detto, però, è stata garantita anche l’uscita sulle console della passata generazione, la cui base d’utenza resta troppo ghiotta per rinunciarvi.

Mentre i contenuti della presentazione sono ancora sotto chiave, sembrerebbe che per luglio dovrebbe arrivare già una prima alpha giocabile.

Una finestra tutt’altro che casuale, se pensiamo che l’evento EA Play di Electronic Arts quest’anno si terrà proprio in quel mese.

Resta da capire se sarà coinvolta una campagna single-player, visto che finora non è stata menzionata per questa iterazione.