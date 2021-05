Battlefield 6, “abbiamo già visto l’80% del trailer”

I fan del franchise di DICE non stanno più nella pelle per il reveal ufficiale di Battlefield 6, l’attesissimo nuovo episodio della serie ormai prossimo all’annuncio ufficiale.

Stando alle informazioni trapelate finora, è lecito aspettarsi un gran numero di novità, incluse alcune dinamiche perfezionate provenienti dalle uscite precedenti, Battlefield V incluso.

Per quanto riguarda il già citato reveal, c’è qualche notizia ufficiale, con tanto di data (non precisa): se non potete più sopportare l’attesa, vi farà piacere sapere che il prossimo mese è quello giusto per scoprire importanti dettagli sul nuovo capitolo.

Alcune immagini del trailer sono già state anticipate in seguito a un leak per mano di Tom Henderson, insider molto informato sul mondo di Battlefield che in passato aveva condiviso informazioni preziose con la community.

Adesso è di nuovo Henderson a parlare, con un commento che non mancherà di impensierire i fan in trepidante attesa di nuovo materiale sul titolo.

Stando alle sue parole, ciò che è stato presentato finora (tra screenshot, GIF e disegni) costituisce già gran parte di quello che il trailer mostrerà.

La considerazione è arrivata tramite il seguente tweet (via DualShockers):

Woke up to even more #BATTLEFIELD leaks. I'd say that we've now seen 80% or so of that trailer as a lot of the scenes leaked are all 5+ secs in length…

I've changed my mind, that trailer is now called "Shitstorm". pic.twitter.com/cWbyh4haoE

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 23, 2021