Battlefield 6, Terza Guerra Mondiale e multiplayer enorme? Nuovo leak

Il giorno del reveal ufficiale di Battlefield 6 si fa sempre più vicino, ma intanto i fan sono già riusciti a ricavare molte informazioni attraverso i leak diffusi online.

Il successore di Battlefield V è stato infatti vittima di numerose fughe di notizie, soprattutto grazie all’insider Tom Henderson, che ci ha svelato diversi dettagli e fornito i primi screenshot del trailer.

Ricordiamo infatti che tramite il suo server Discord sono infatti emersi online molti screenshot, seppur di bassa qualità, provenienti da quello che dovrebbe essere il reveal trailer di Battlefield 6.

Secondo l’insider, i leak avrebbero già mostrato l’80% di tutto ciò che il trailer avrebbe da offrirci: a Electronic Arts e DICE rimarrebbe dunque ben poco con cui sorprendere i fan.

Come riportato anche da Game Rant, Tom Henderson oggi è tornato sui social per confermare diversi dettagli che coinvolgeranno il prossimo capitolo di Battlefield, a partire dall’ambientazione.

Secondo lui infatti Battlefield 6 sarà ambientato nella Terza Guerra Mondiale: una prospettiva già anticipata dalle immagini che avevamo citato, che mostravano effettivamente scene futuristiche, confermate dallo stesso insider.

Il titolo sarebbe inoltre un sequel di Battlefield 4 e ci vedrebbe interpretare un’unità elite ingaggiato dalle rispettive superpotenze che si daranno battaglia in questo gioco: USA e Russia.

Secondo Henderson potranno esserci fino a 128 giocatori online contemporaneamente ed ogni classe avrà delle abilità esclusive: anticipa inoltre che non è finita qui e che ci sarebbero altre informazioni ancora da svelare.

– Near future setting

– Takes place after Battlefield 4

– The "next world war"

– USA vs Russia

– 128 players

– You're an elite unit hired by these superpowers

– Player classes get unique perks

Etc.

And more :)

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 28, 2021