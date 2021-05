Battlefield 6, alpha in arrivo? Spunta una data

Il reveal ufficiale di Battlefield 6 si sta facendo attendere più del previsto, e i fan non sanno più come ingannare l’attesa. Adesso, un’indiscrezione avrebbe svelato la data di pubblicazione della versione alpha del gioco.

Ciò che sappiamo è che il nuovo episodio conterrà molte novità (con il rischio di qualche assenza rilevante), inclusi rimandi e perfezionamenti relativi a Battlefield V e agli scorsi capitoli del franchise di DICE.

Si è parlato della possibilità che la nuova uscita costituisca un soft reboot di Battlefield 3, un episodio molto amato dai fan, ma stando alle immagini al centro di un recente leak, l’ipotesi non sembra più tanto probabile.

Il rischio che il gioco potesse sbarcare esclusivamente sui lidi di PS5 e Xbox Series X|S è sembrato concreto, ma negli ultimi giorni è arrivata una (gradita) smentita da parte del CEO di EA, che ha messo le cose in chiaro risparmiando qualche inquietudine all’utenza.

I leak di cui è stato vittima il titolo sono ormai innumerevoli, e hanno riguardato praticamente qualsiasi aspetto del prodotto, a partire dalle già citate ipotesi sulla sua natura di reboot, per finire con un’eventuale modalità battle royale gratuita.

Adesso, stando a quanto affermato da Tom Henderson, insider che ha più volte fornito interessanti indiscrezioni su Battlefield 6, è possibile aspettarsi un periodo preciso per la pubblicazione dell’alpha.

La nuova rivelazione è arrivata tramite il seguente tweet, riportato anche da DualShockers:

The #BATTLEFIELD Alpha should be July, with the announcement being made at EA Play. Could be a "Oh and the Battlefield Alpha is available to play right now" type of deal at the end of the event.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 29, 2021