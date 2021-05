Battlefield 6, l’annuncio sarebbe stato rinviato (e c’entra il razzo cinese)

I fan della serie di DICE sono in spasmodica attesa del reveal di Battlefield 6, l’ambizioso nuovo capitolo che dovrebbe introdurre un buon numero di novità nel franchise. Adesso, sembra che l’attesa presentazione potrebbe slittare (anche) per colpa del razzo cinese caduto sulla terra.

Dopo l’esperienza di Battlefield V, i giocatori sono pronti a immergersi in un nuovo campo di battaglia (in tutti i sensi) che vanterà un setting narrativo inedito e un arsenale moderno che includerà droni e aerei da combattimento.

Tom Henderson, insider indubbiamente molto informato sul prossimo episodio, è tornato a parlare di recente, elargendo dettagli di notevole interesse a tutta la community, tra cui l’eventualità di un’ambientazione giapponese.

Il gran numero di indiscrezioni in suo possesso non termina certamente qui: Henderson ha parlato anche di cosa ci riserverà il trailer e ha fornito ulteriori dettagli sul meteo e sul mondo di gioco.

In tempi recenti sembrava che qualcosa si stesse muovendo molto rapidamente per quanto riguarda l’atteso reveal, ma adesso è arrivata una vera e propria doccia fredda (seppur di breve durata) e un’ulteriore motivazione inattesa.

Nel primo caso si tratta di Jeff Grubb, a sua volta responsabile di alcune anticipazioni sul titolo, secondo il quale la presentazione di Battlefield 6 sarebbe stata posticipata da un generico maggio a fine maggio o inizio giugno (via Game Rant).

La comunicazione è arrivata tramite il seguente tweet:

Update. Lost Judgment confirmed, but I do think that Battlefield moved to later this month/early next month. I thought it didn't move after hearing "early May" back in March, but it did. pic.twitter.com/lsrgTLV83m

Com’è possibile vedere nelle due liste, Grubb aveva inizialmente anticipato un reveal (contrassegnato quale “presto”) per il mese di maggio, per poi correggersi in un nuovo tweet.

Adesso, sembra che l’evento (anche stavolta contrassegnato dalla medesima dicitura) sia slittato fino a sconfinare nel mese di giugno.

Il giornalista ha spiegato che la possibilità di una presentazione a maggio risaliva alla roadmap di marzo, che sarebbe poi stata modificata a insaputa dello stesso giornalista.

Nonostante questo ampliamento della finestra di presentazione, la fine del mese in corso rappresenta ancora un’ipotesi plausibile per svelare Battlefield 6.

Ma sembra che ci sia un altro motivo per questa posticipazione, ovvero la caduta dei rottami del razzo cinese, come segnalato dal già citato Tom Henderson nel seguente tweet:

If the #BATTLEFIELD trailer was delayed, this is probably why.

DO NOT CONTINUE READIND TO AVOID SPOILERS.

The rocket in the trailer does explode and falls down and kills soldiers, so releasing the trailer (if a disaster happens) could be a bad move.

https://t.co/ZZuQNPwXrc

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 8, 2021