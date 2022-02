Battlefield 2042, se volete la Season One vi conviene avere pazienza

Che Battlefield 2042 non abbia avuto una vita felice ormai è chiaro, quello che sorprende è quanto possano peggiorare le cose.

Il titolo di DICE, che doveva andare a scontrarsi con Call of Duty Vanguard e presumibilmente vincere, si è invece scontrato con la dura realtà.

Quella che ha portato addirittura i cheater ad annoiarsi del titolo, che se ne stanno andando verso altri lidi videoludici.

Una disfatta che ha portato a pensare che Battlefield 2042 possa diventare addirittura free-to-play, un pensiero talmente frequente che sono arrivati anche i chiarimenti ufficiali.

Una cosa che, solitamente, salva situazioni come quelle di Battlefield 2042 sono i contenuti aggiuntivi, i quali possono ridare vitalità ad una piattaforma morente.

Ma se non arrivano, che succede? Lo scopriremo molto presto, visto che l’avvio della Season One dello shooter di Electronic Arts è stata rinviata, e di molto.

L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali legati a Battlefield 2042, nel quale sono stati comunicati tutti i motivi della scelta:

Vi abbiamo ascoltato. Abbiamo a cuore il futuro di Battlefield 2042 e stiamo lavorando per prendere iniziative su diversi fronti al fine di occuparci del feedback e implementare nel nostro titolo ampie correzioni e funzionalità importanti per voi, e per far sì che il gioco di squadra possa brillare come si deve.

Per assicurarci che la prossima serie di aggiornamenti sia incentrata sulla realizzazione di questi miglioramenti, abbiamo dovuto prendere alcune decisioni importanti. Quella più rilevante è stata spostare la data di apertura della prima stagione all’inizio dell’estate.