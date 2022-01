Battlefield 2042 sta andando così male che perfino i cheater si sono stufati

Al momento si può sicuramente affermare con certezza che Battlefield 2042 non stia navigando in buone acque: l’attesissimo nuovo sparatutto in prima persona di EA e DICE, dopo aver avuto un ottimo lancio, ha deluso le aspettative del grande pubblico.

A causa di uno stato non ottimale, condito da molteplici problemi e feature assenti, Battlefield 2042 ha continuato a perdere inesorabilmente tantissimi giocatori, dimostrandosi un flop dopo pochi mesi dal lancio.

Per comprendere la misura di questo incredibile insuccesso, è sufficiente analizzare il picco di giocatori collegati contemporaneamente nelle ultime ore: l’ultimo sparatutto futuristico sta per essere superato perfino da Battlefield 1.

E perfino i cheater hanno deciso che non valeva più la pena di imbrogliare all’interno di questo titolo, preferendo «trasferirsi» su Battlefield V che, nonostante sia il capitolo precedente, oggi ha molti più giocatori attivi.

Per quei pochi imbroglioni che ancora avevano deciso di continuare a «divertirsi» a modo loro, in queste ore è arrivata una brutta notizia: anche i produttori di trucchi hanno deciso di alzare bianca.

Come riportato da Tom Henderson (via Game Rant), uno dei fornitori ha svelato di aver appena interrotto la produzione di cheat per l’ultimo sparatutto di EA e DICE, ma che la decisione non riguarda in alcun modo gli anti-cheat implementati.

Incredibilmente, la causa sarebbe legata alle performance stesse del gioco: Battlefield 2042 girerebbe infatti così male da non permettere il corretto funzionamento dei cheat.

A #Battlefield2042 Cheat provider is suspending it's services to the game… And no… It's not because of Anti-cheat.

It's because the games performance makes the cheats not work properly pic.twitter.com/IuHMNSWMfe

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 12, 2022