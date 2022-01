Battlefield 2042 ancora nei guai: nuova modalità rimossa dopo un solo giorno

Non accennano a diminuire i guai per Battlefield 2042: gli sviluppatori stanno lavorando duramente per provare a risollevare un titolo già arrivato a una profonda crisi.

Una delle novità a cui il team di Battlefield 2042 aveva pensato era l’introduzione di una modalità zombie: l’idea era quella di consentire ai giocatori di divertirsi sopravvivendo il più possibile all’invasione dei non morti.

Tuttavia, qualcosa è andato decisamente storto durante la sua implementazione: la feature Zombie Survival è infatti durata solamente un giorno prima che gli sviluppatori ci ripensassero e la rimuovessero.

Il motivo è legato alla quantità di punti esperienza guadagnati: nonostante uno degli ultimi aggiornamenti intendesse rendere il processo molto più rapido, sembra che uccidere gli zombie permettesse di ottenere livelli molto più velocemente rispetto alle modalità «standard» presenti nello sparatutto.

Justin Wiebe, il senior design director di Ripple Effect Studios, ha infatti ammesso l’errore del team, spiegando di aver rimosso la modalità per dare il tempo agli sviluppatori di sistemarla a dovere e renderla più bilanciata (via Kotaku).

In tempo record, la modalità era stata presa d’assalto da numerosi bot che avevano sfruttato quella che avrebbe dovuto essere una divertente attività extra come scusa per guadagnare tantissimi punti esperienza in breve tempo.

Una situazione talmente problematica da aver costretto Wiebe a volersi scusare pubblicamente tramite il suo profilo Twitter:

I’m not going to lie, this one shouldn’t have gotten through our review process. I think our desire to create a fun zombies mode clouded our ability to see such a simple thing like the impact it would have on progression. I’m very sorry for the hardship this has caused. https://t.co/01MXOdWGN5

— Justin Wiebe (@JA_Wiebe) January 21, 2022