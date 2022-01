Battlefield 2042 gratis free-to play? Arriva un chiarimento

Battlefield 2042 non sta certamente passando un periodo felice: gli sviluppatori stanno infatti lavorando duramente per provare a risollevare un titolo affossato da vari problemi.

Il team di Battlefield 2042 starebbe pensando a vari modi per risollevare il loro sparatutto in soggettiva bellico, includendo magari nuove modalità e opzioni di gioco.

Basti pensare che la modalità zombie del gioco è stata rimossa dopo appena un giorno, non lasciando quindi intendere nulla di buono.

Tuttavia, durante la giornata di oggi è emersa la voce che EA starebbe prendendo in considerazione di trasformare Battlefield 2042 in un free-to-play. Ora, arriva un importante chiarimento da parte del leaker Tom Henderson.

Stando alle parole di Henderson, lo sparatutto di EA potrebbe effettivamente diventare gratuito, ma solo per quanto riguarda la modalità Portal (anzi, una parte di essa).

Per chi non lo sapesse, Portal permette di creare e condividere esperienze con altri giocatori, avviandole su un server oppure condividendole con altri utenti (che a loro volta possono ospitarle sui propri server).

«Offrire una parte di Portal sembra essere la cosa migliore. Una mappa da ogni gioco o qualcosa del genere», ha twittato Henderson.

Il leaker ha inoltre reso noto che è importante che, al netto di tutto, gli sviluppatori decidano di sistemare tutti i problemi del gioco con maggiore chiarezza, volgendo poi uno sguardo al futuro (magari rilasciando un’eventuale roadmap di contenuti in uscita).

Offering a portion of Portal seems to be the best bet. 1 map from each game or something.

But first, the fundamental flaws with the game need to be addressed, a roadmap of the future needs laying out, and EA/DICE need to acknowledge the mistakes and be more transparent.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 24, 2022