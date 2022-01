Star Wars lancerà tanti giochi, ma Battlefront 3 non si farà: “colpa” di Battlefield 2042

Il futuro di Star Wars oggi sembra essere più radioso che mai, soprattutto per gli appassionati di videogiochi: per la celebre saga ideata da George Lucas sono infatti attualmente previsti tantissimi adattamenti videoludici.

La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: Electronic Arts ha confermato che un sequel di Star Wars Jedi Fallen Order, uno dei più amati giochi della saga, è attualmente in fase di sviluppo.

Ma non sarà l’unica novità: EA ha infatti svelato che Respawn sarebbe al lavoro su ben tre videogiochi di Guerre Stellari: gli altri due dovrebbero essere uno sparatutto in prima persona e uno strategico.

L’annuncio ha però destato inevitabili domande e curiosità su Star Wars Battlefront, un’altra importante saga sparatutto gestita da EA e sviluppata da DICE: sono stati in molti dunque a chiedersi se Battlefront 3 possa essere mai sviluppato.

Il giornalista Jeff Grubb di GamesBeat ha svelato che il comunicato di Electronic Arts non è stato affatto casuale: il publisher ha infatti deciso di affidare il futuro della saga interamente a Respawn.

DICE non si occuperà dunque di realizzare un ipotetico Star Wars Battlefront 3, ma dovrà concentrarsi prevalentemente sul miglioramento di Battlefield 2042, l’ultimo capitolo della saga sparatutto che sembra essere entrato in uno stato di profonda crisi.

I tre titoli già svelati sarebbero infatti gli ultimi che EA avrebbe intenzione di sviluppare per la saga, preferendo per il futuro investire su prodotti che non necessitino di licenze aggiuntive:

«EA ha finito con Star Wars. DICE sta ancora cercando di spegnere gli incendi su Battlefield 2042 e d’ora in avanti si concentrerà su questo franchise. Electronic Arts vuole tornare a mettere in rilievo le sue proprietà. Il publisher possiede amati franchise come Dead Space, Dragon Age e Mass Effect, e sta lavorando a un sequel per ciascuno di essi».

Non avendo più l’esclusività del franchise, l’intenzione del colosso statunitense sarebbe dunque quello di proseguire con lo sviluppo dei titoli già in programmazione e concentrarsi in seguito solo sulle proprietà di cui possiede interamente i diritti.

Questo escluderebbe dunque alcun piano futuro per Star Wars Battlefront 3, pur ricordandovi che per il momento si tratta di un’indiscrezione non confermata da prendere con le dovute precauzioni.

Qualunque sia il futuro del franchise, vi ricordiamo che in attesa di Jedi Fallen Order 2 potete già recuperare gratis il primo capitolo grazie ad Amazon Prime Gaming.

Tra i tanti titoli in uscita ci sarà anche Star Wars Eclipse, l’ambizioso nuovo progetto di Quantic Dream il cui lancio sarebbe purtroppo molto distante.