Batman Arkham Knight diventa next-gen grazie a un fan italiano

Batman Arkham Knight è l’ultimo episodio della serie uscito su PlayStation 4 e Xbox One, portando a conclusione la trilogia del Cavaliere Oscuro di Rocksteady Studios: ora, qualcuno ha ben pensato di trasformare il gioco nello splendore degli 8K.

Il gioco ispirato anche dai film di Christopher Nolan (che trovate su Amazon a prezzo bomba), l’ultima incursione di Batman nel mondo dei videogiochi ha ancora molto da dire.

Infatti, tra una mod gratis e l’altra, l’ultima mod grafica per il titolo del 2015 rende il gioco per la prima volta in 8K con tutti gli effetti in Ray Tracing attivi in una nuova veste cinematografica.

Quindi, nonostante non siano previsti nuovi capitoli della serie, e mai ce ne saranno a quanto pare, i fan continuano sbizzarrirsi con aggiunte davvero niente male.

Giulio Guglielmi, aka Massihancer, ha utilizzato molti shaders dedicati per ottenere riflessi realistici e la Global illumination “anche” tramite l’uso dell’RT shader beta di Pascal Gilcher via Reshade.

La grande novità di questa mod sono però gli effetti volumetrici: “Godrays” e “Dynamic Volumetric Fog” sono infatti perfettamente integrati nel motore grafico estraendo la posizione degli oggetti tramite Depth Buffer (una tecnologia finora possibile solo tramite l’utilizzo di RT cores o Nvidia PhysX).

Infine il Color Grading, il Depth of Field ed una Mod della Videocamera rendono più coinvolgente ogni scena del gioco.

Batman Arkham Knight gira stabilmente in 8K a 60 fotogrammi al secondo con tutti gli effetti in Ray Tracing abilitati con una RTX 3090 TI.

Se amate il mondo di Batman non perdete anche Gotham Knights, titolo sviluppato da Warner Bros. Montreal che metterà in scena la Bat-Family al gran completo.

Ma non solo: i fan DC sono in attesa di Suicide Squad Kill the Justice League, gioco che condividerà l’universo narrativo della serie Batman Arkham di Rocksteady.

Per concludere, date un’occhiata alla nostra classifica dei migliori e peggiori videogiochi dedicati a Batman mai usciti nel mondo dei videogiochi.