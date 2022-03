Se state aspettando un nuovo Batman Arkham, non ci sono buone notizie

L’ultima occasione in cui abbiamo potuto giocare un titolo interamente dedicato all’eroe di Gotham City è stato ormai parecchi anni fa, con Batman Arkham Knight.

Si tratta dell’ultimo capitolo della serie di videogiochi Batman Arkham, che trattano le avventure dell’Uomo Pipistrello, sviluppata da Rocksteady e approdata sulla scorsa generazione di console, PlayStation 4 e Xbox One.

La storica trilogia è sicuramente un’esperienza videoludica imprescindibile per tutti gli amanti dell’eroe DC Comics, nonché dagli appassionati dei film di Christopher Nolan, da cui la serie di giochi prende anche ispirazione.

Batman ormai manca dalle scene da un po’ di tempo, e molti non vedrebbero l’ora di poter mettere di nuovo le mani su un progetto dedicato all’alter ego di Bruce Wayne.

Anche se i fan sono attualmente in attesa di Suicide Squad: Kill the Justice League – che condividerà l’universo entro cui si ambientano le vicende di Batman di Rocksteady – e di Gotham Knights, che vanterà un cast davvero stellare, sembra che adesso ci sia una notizia che molti non apprezzeranno.

Tramite Gamesradar veniamo a conoscenza del fatto che il doppiatore Kevin Conroy, che ha prestato la voce a Batman in parecchi progetti, compresa la serie Arkham, in un’intervista ha rivelato di credere che non arriverà un nuovo videogioco della saga.

Nell’intervista a The Movie Dweeb, a Conroy è stata posta la domanda se ci fosse o meno un altro titolo in sviluppo, e lui ha risposto con queste parole: «vorrei che ci fosse, lo vorrei davvero. Perché le persone lo chiedono in continuazione».

Per spiegare il motivo per cui la serie non è stata più continuata l’attore ha affermato: «dovete comprendere quanto sono costose queste produzioni. Costano una fortuna. Ogni volta ci vogliono anni. Ci sono voluti due anni per mettere insieme Arkham Knight, ed è stato un grosso segreto, nessuno poteva saperlo».

Sembra quindi che per il momento l’Uomo Pipistrello non tornerà sotto queste vesti in un gioco tutto suo ma, nel frattempo, qualcuno ha deciso di sfruttare l’uscita del film The Batman in un modo particolare, facendolo entrare in Arkham Knight.