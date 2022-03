Batman Arkham Knight duro a morire: nuovi contenuti gratis (dai fan)

Batman Arkham Knight è l’ultimo episodio della serie uscito su PlayStation 4 e Xbox One, portando a conclusione la trilogia del Cavaliere Oscuro a cura di Rocksteady Studios, divenuta con gli anni un cult.

Prendendo spunto dai film di Christopher Nolan, da quelli di Tim Burton e dai fumetti DC Comics, l’ultima incursione di Batman nel mondo dei videogiochi ha lasciato il segno, ancora oggi in maniera molto marcata.

Ora, nonostante non siano all’orizzonte nuovi capitoli (e mai ce ne saranno, perlomeno in tempi brevi), i fan continuano ad aggiungere contenuti di un certo spessore al gioco.

Come riportato anche da DSO Gaming, LootedGarbage ha da poco rilasciato una nuova mod per Batman Arkham Knight.

Questa cambia di fatto il moveset a disposizione del giocatore per renderlo simile a quello del Batman di Christian Bale nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Questa mod usa alcune delle mosse di Red Hood, quindi avrete bisogno del DLC a lui dedicato per poter provare il tutto con mano.

Poco sotto, trovate anche un video che mostra il “nuovo” Batman in azione, con una serie di attacchi mai visti prima e in grado di rendere il combat system ancora più appassionante.

Se volete provare anche voi l’ebrezza di vestire i panni del Batman di Nolan, potete scaricare la mod gratuita da questo indirizzo.

Se avete voglia di Batman, presto toccherà anche a Gotham Knights, titolo sviluppato da Warner Bros. Montreal che metterà in scena la Bat-Family al gran completo.

Ma non solo: dopo la fine della saga di Batman Arkham, i fan sono in attesa di Suicide Squad Kill the Justice League, gioco che condividerà l’universo narrativo del Batman di Rocksteady.

Infine, avete dato un’occhiata alla nostra classifica dei migliori e peggiori videogiochi dedicati a Batman mai usciti sul mercato?