Gotham Knights scatena il suo cast stellare nel trailer dalla DC Fandome

Sono diversi i videogiochi a tema DC attualmente in produzione: se sappiamo che Rocksteady è presa dallo sviluppo di Suicide Squad: Kill The Justice League, di cui abbiamo appena visto un nuovo video, Gotham Knights è invece nelle mani di WB Games Montreal.

Il gioco, che destò molto clamore all’annuncio di diverso tempo fa, sarà ambientato in una Gotham City che vive un momento molto complicato, perché… Batman è morto.

Sarà proprio questa la premessa delle vicende, e sarà questo il motivo per cui vestiremo i panni non del celebre Uomo Pipistrello, ma di Batgirl, di Robin, di Red Hood e di Nightwing, costretti a unire le loro forze proprio per ovviare alla morte del celebre eroe e assicurare che il suo desiderio di una Gotham più sicura e più onesta continui a vivere.

Gotham Knights, come promesso nei giorni scorsi, è uno dei protagonisti del DC Fandome e, a dire il vero, ancora prima che il video passasse sul palco, è già finito online, come notato su ResetEra. Il trailer, che vi proponiamo di seguito nella nostra notizia, si concentra soprattutto sull’atmosfera del gioco e sui suoi protagonisti, non mostrando sequenze di gameplay diretto.

Come potete notare, non c’è ancora una finestra di lancio più precisa: rimane valida la precedente indicazione di un’uscita nel 2022 (resa nota dopo un rinvio) e ci sarà da aspettare ancora un po’ per capire se potrà essere più vicino all’inizio o alla fine del gioco.

Sicuramente, Warner Bros. farà in modo da distanziare Gotham Knights e Suicide Squad sul suo calendario del 2022, ma per ora non sappiamo nemmeno quando arriverà di preciso Suicide Squad.

Nel frattempo, vi ricordiamo che gli sviluppatori avevano spiegato la loro decisione di far morire Batman per dare una premessa narrativa al gioco, e avevano confermato grandi differenze rispetto all’universo di Arkham – di cui questo gioco non fa parte, rappresentando una narrazione a parte.