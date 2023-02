Batman Arkham Asylum Remake come Dead Space, i fan sono convinti

Batman è senza dubbio uno degli eroi più amati di sempre, sebbene dopo la serie Arkham il Crociato Incappucciato è sparito dalle scene videoludiche.

Se di recente abbiamo potuto esplorare nuovamente una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights (lo trovate in offerta su Amazon), non vi è stato un nuovo progetto incentrato sul Cavaliere Oscuro.

Il nuovo gioco della Suicide Squad presentato durante i The Game Awards ha visto anche l’apparizione speciale di Batman, con un omaggio allo scomparso Kevin Conroy, ma di certo non si tratta del ritorno che i fan meritano.

Mentre i fan si dilettano in creazioni niente male grazie all’ausilio dell’Unreal Engine 5, altri bat-appassionati sono convinti che la serie dovrebbe ripartire da un remake di Batman Arkham Asylum realizzato sulla falsariga di quello di Dead Space.

Come riportato anche da Gaming Bible, infatti, Batman Arkham Asylum Remake dovrebbe essere il gioco con cui rilanciare il Cavaliere Oscuro nell’universo dei videogiochi.

Sviluppato da Rocksteady Studios, il primo Arkham Asylum è stato pubblicato per la prima volta nel 2009, un anno dopo il lancio dell’originale Dead Space.

Poiché il gioco ha quindi più o meno la stessa età dell’horror spaziale fantascientifico di EA, alcuni fan su Reddit chiedono che anche il Crociato incappucciato riceva il medesimo trattamento ricevuto da Isacc Clarke.

«Il mio suggerimento personale è Batman Arkham Asylum. Si colloca in un periodo simile a quello di Dead Space e ha molto spazio per i miglioramenti QOL per portare il tutto nella nuova generazione», ha spiegato l’utente AlmostColossus.

«Santo cielo, quel gioco mi farebbe venire gli incubi se fosse realizzato con UE5. È un gioco complesso e fantastico», ha dichiarato Mi11ionaireman.

«Per me [Arkham Asylum] vincerebbe su tutto. Una revisione completa di questo gioco con buoni doppiatori, meccaniche di gioco aggiornate e una presentazione teatrale sarebbe fantastica», ha risposto calarionoma.

Purtroppo, è improbabile che potremo mettere le mani a breve su un remake di Batman Arkham Asylum, soprattutto se Rocksteady si sta concentrando sull’imminente arrivo della Suicide Squad. Tuttavia, come si dice, in questi casi: mai dire mai.

Se vi manca il Cavaliere Oscuro e volete rivivere una delle sue più celebri avventure, sappiate che alcuni fan sono riusciti a trasformare Arkham City in un gioco next-gen.

Ma non solo: mesi fa il team di sviluppo noto come Camouflaj ha annunciato di essere al lavoro su un tripla-A, il quale dovrebbe però essere un ambizioso nuovo gioco di Batman in VR.

Infine, parlando di Dead Space Remake, un fan lo ha trasformato in un gioco isometrico simile in tutto e per tutto ai classici Diablo.