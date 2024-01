Batman: Arkham Asylum ha la peggior boss fight di sempre, per i fan

La serie di Batman: Arkham è una delle migliori - se non la migliore - tra quelle dedicate al Cavaliere Oscuro nel mondo dei videogioco.

Mesi fa abbiamo potuto esplorare una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights, ma i fan vorrebbero tanto vestire nuovamente i panni del Crociato Incappucciato.

Sì, il gioco della Suicide Squad vedrà anche l’apparizione speciale di Batman, ma gli appassionati vogliono che torni a essere protagonista assoluto.

Ora, nonostante l'amore verso la serie di Arkham, sembra proprio che il primo capitolo della saga - ossia Batman: Arkham Asylum - abbia quella che i fan considerano la peggiore boss fight di sempre.

Il combattimento finale contro Joker manca di lustro e rappresenta una conclusione deludente per un capolavoro assoluto, secondo gli appassionati di Batsy.

Il Joker in Arkham Asylum rovina l'atmosfera dell'intero gioco con la versione "mutata" per via del composto Titan iniettato nel suo corpo.

Anche coloro che comprendono il motivo per cui è stata inserita non sono convinti che sia adatta al tono della narrazione e al personaggio di Joker. «Se aveva senso all'interno della trama del gioco? Certo, avevamo visto che stavano facendo degli esperimenti con Bane e avevamo già combattuto contro i Minion infusi di Venom. Ma era così strano.», ha argomentato un fan.

Un altro ha proseguito con questo pensiero dicendo: «Se si trattasse di un cattivo diverso potrebbe avere un po' più senso, ma una gigantesca bestia punk è decisamente fuori dal personaggio del Joker».

Probabilmente, questo è il problema principale: Joker non si comporterebbe in questo modo. Chiunque abbia letto i fumetti DC o guardato la serie animata - considerata la migliore rappresentazione di Batman - deve convenire che Joker è molte cose, ma non uno che sperimenta veleni su se stesso.

«È stato come se non avessi nemmeno combattuto Joker. Ho combattuto contro i suoi scagnozzi per tutto il tempo e gli ho sparato il Batclaw nella schiena tre volte per tirarlo giù sulla piattaforma e colpirlo una volta ogni volta. Poison Ivy è stato un boss più difficile di Joker».

Ad ogni modo, se vi manca il Cavaliere Oscuro e volete rivivere una delle sue più celebri avventure, sappiate che alcuni fan sono riusciti a trasformare Arkham City in un gioco next-gen.

Infine, Batman Arkham Asylum Remake dovrebbe essere il gioco con cui rilanciare il Cavaliere Oscuro nell'universo dei videogiochi, secondo i bat-fan.