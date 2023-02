Dead Space Remake è bello, ma come fosse Diablo è meglio

Dead Space Remake è da poco arrivato su console current-gen di PS5, Xbox e PC, sebbene a quanto pare i fan si sono già dilettati in creazioni niente male.

Il survival horror sci-fi (lo trovate anche su Amazon in versione PS5) è tornato a terrorizzare i giocatori, anche quelli che hanno già apprezzato il titolo originale uscito ormai diverse generazioni fa.

Nella recensione del nostro Domenico Musicò, vi abbiamo infatti raccontato che «EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia.»

Ora, mentre già si parla di eventuali sequel in arrivo, un fan ha ricreato il gioco grazie a un’inedita visuale isometrica, come fosse un capitolo qualsiasi di Diablo o Baldur’s Gate.

Come riportato anche da DSO Gaming, il bravissimo Flurdeh ha condiviso un nuovo video che mostra come potrebbe apparire Dead Space Remake con una visuale isometrica.

Il gioco originale base utilizza il Frostbite Engine e questo filmato fa tornare alla mente titoli come Alien Swarm e Aliens: Dark Descent.

Ad essere sinceri, sarebbe bello vedere una mod di questo tipo per Dead Space Remake visto che, in teoria, utilizzando il CheatEngine i modder potrebbero essere in grado di realizzare qualcosa di simile. Purtroppo, quindi, al momento si tratta solo di un concept video e non di un gioco scaricabile.

Restando in tema, anche un altro big come Red Dead Redemption 2 ha ricevuto lo stesso trattamento, per un risultato davvero niente male.

Ma non solo: sempre Flurdeh ha deciso di trasformare un soulslike targato FromSoftware, ossia Dark Souls 3, in un vero e proprio titolo isometrico.

Infine, poteva mancare anche un Assassin’s Creed in quadrato con una visuale dall’alto? Niente affatto: ecco quindi il risultato finale.