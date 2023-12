Batman Arkham è osceno su Switch, ma c'è un omaggio esclusivo e toccante

La nuova Batman Arkham Trilogy in versione Nintendo Switch a quanto pare non è un ottimo tributo alla saga, ma se non altro c'è un vero tributo a Kevin Conroy, a quanto pare esclusivo di questa versione.

Lo storico attore e doppiatore che ha prestato la voce a Batman, nelle versioni originali dei cartoni animati e dei videogiochi con protagonista l'Uomo Pipistrello, è venuto a mancare lo scorso novembre lasciando un vuoto nel cuore dei suoi fan.

Per quanto riguarda i videogiochi, Conroy aveva già doppiato il personaggio all'interno della sua apparizione in Suicide Squad, che a breve tornerà a mostrarsi e sarà giocabile gratis, ma sarà di fatto l'ultima volta che sentiremo un contenuto inedito dell'attore.

Per questo è molto bello il modo in cui Batman Arkham Trilogy su Nintendo Switch omaggi, in esclusiva, Kevin Conroy con un breve ma significativo messaggio:

Il giornalista Ewan Moore ha infatti scovato un messaggio alla fine di Arkham Asylum, primo episodio della trilogia, che non era presente all'interno delle altre versioni del gioco pubblicate finora.

Questo perché, per ora, questa versione della saga di Rocksteady è presente solo su Switch (la trovate su Amazon), in attesa che arrivi un porting di qualche tipo per altre console.

Un porting che servirebbe per avere un pacchetto degno di questo nome, perché Batman Arkham Knight in particolare è un disastro su Nintendo Switch, dei tre titoli della trilogia. Gli altri episodi sembrano essere dei porting molto più che decenti, almeno.

Ed è un peccato perché la versione Nintendo Switch ha anche un ulteriore bonus che non è presente, per il momento, sulle altre versioni: un costume esclusivo di Batman proveniente dall'ultimo film.

In ogni caso diamo merito a Rocksteady di aver avuto l'accortezza di inserire un omaggio dovuto e commente a Kevin Conroy che, per noi videogiocatori, sarà sempre Vendetta, Notte e Batman.