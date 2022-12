Baldur’s Gate 3 torna ai The Game Awards, forse con la novità più attesa

Baldur’s Gate 3 è un progetto a dir poco maestoso, su cui Larian sta investendo anima e corpo con la volontà di creare un’avventura indimenticabile.

Dopo il gran lavoro fatto su Divinity Original Sin 2, che trovate su Amazon al miglior prezzo, lo studio è stato scelto per raccogliere l’eredità di questo importante franchise.

Per questo motivo lo stiamo aspettando tutti con una certa ansia, ma Larian non è ancora ponta ad annunciare l’uscita di questo progetto imponente.

Giusto qualche settimana fa, però, lo studio aveva promesso novità a dicembre per quanto riguarda Baldur’s Gate 3 ed effettivamente la promessa è stata mantenuta.

E sarà proprio il palco dei The Game Awards a rappresentare il palcoscenico per Baldur’s Gate 3, che avrà un esclusivo reveal proprio nella notte dell’8 dicembre.

Con un breve teaser trailer pubblicato su Twitter, Larian e lo staff di Geoff Keighley hanno annunciato che il videogioco fantasy ispirato a Dungeons & Dragons sarà tra le world premiere.

We’re on our way to Baldur’s Gate — join us for the reveal live @TheGameAwards this Thursday. @larianstudios @baldursgate3 #TheGameAwards pic.twitter.com/iBAEXZmmLB

— The Game Awards (@thegameawards) December 5, 2022