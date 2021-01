Baldur’s Gate 3 sarà anche in italiano, annuncia Asmodee

Arriva dalla casa editrice Asmodee Italia la notizia che tutti i fan in attesa stavano aspettando: Baldur’s Gate 3 sarà anche in italiano. L’annuncio arriva dal sito ufficiale di Asmodee, che ha comunicato di essere incaricata di occuparsi della traduzione del gioco. Per gli appassionati è davvero un’ottima notizia, considerando che parliamo dell’editore in Italia di Dungeons & Dragons.

Come apprendiamo dall’annuncio, la localizzazione in italiano sarà lanciata quando il gioco uscirà dall’Accesso Anticipato, dove è entrato lo scorso mese di ottobre, con la pubblicazione su Steam, GOG e Stadia. Quando, quindi, arriveremo alla sua versione definitiva, potremo giocare anche e comodamente in italiano.

Baldur's Gate 3 è in accesso anticipato da ottobre

«I giocatori possono confrontarsi già adesso con il primo atto del gioco, che include indicativamente il 25% del contenuto totale: 46.000 stringhe di dialogo inglese, 600 PNG e 146 azioni e incantesimi di ogni genere. Dalla sua uscita in early access, il gioco ha già ricevuto molteplici aggiornamenti mano a mano che lo sviluppo prosegue con il supporto della community stessa» ha scritto Asmodee, che avrà quindi davanti un gigantesco lavoro di localizzazione.

In riferimento al rapporto tra Baldur’s Gate 3 e Dungeons & Dragons, Asmodee ricorda che «il combattimento a turni evoluto è basato sul regolamento di D&D 5e: iniziativa di squadra, vantaggio e svantaggio e modificatori ai tiri si uniscono alle inquadrature di combattimento, alle interazioni ambientali espanse e a una nuova fluidità che premia la strategia e la pianificazione in combattimento.»

Vi ricordiamo che potete scoprire tutti i pregi e i difetti di Baldur’s Gate 3 nella sua uscita in accesso anticipato grazie alla ricchissima analisi del nostro Daniele Spelta, disponibile a questo indirizzo.