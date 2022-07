Baldur’s Gate 3 aggiunge ancora classi e novità: cosa cambia con la patch 8

Non è certo una sorpresa quanto Larian Studios tenga a fare le cose per bene, con il suo Baldur’s Gate III. Il gioco di ruolo, forte anche di un nome davvero di peso nel panorama di questo genere, è stato protagonista del nuovo Panel from Hell, dove sono state annunciate le novità in arrivo con la patch 8. E considerando che si parla di nuove classi e nuove razze, probabilmente i fan avranno nuovo pane per i loro denti (e se non lo siete ancora, fan, potete recuperare su Amazon i vecchi episodi).

Come spiegato dagli sviluppatori, infatti, questa patch disponibile già da oggi, 7 luglio, introduce una nuova classe, quella del bardo. Inoltre, vengono anche aggiunte due sottoclassi correlate e arriva la nuova razza giocabile degli gnomi – la prima inedita, da quando il gioco è stato lanciato in accesso anticipato.

In realtà, l’elenco delle novità senz’altro più lungo e ve lo proponiamo di seguito nei suoi punti più salienti.

Nuova classe: bardo

Questa nuova classe incarna i maestri del canto e dell’eloquenza. Potrete divertirvi a mettere in difficoltà i vostri interlocutori grazie alla vostra lingua scaltra, oppure «suonate canzoni per i vostri compagni davanti a un falò», scrivono gli sviluppatori.

Largo ai bardi in Baldur's Gate III

Ad accompagnare la classe sono anche due sottoclassi:

College of Valour : questa tipologia di sotto-classe è incentrata sul combattimento . Si tratta di bardi che sono in grado di lottare in modo molto valoroso, senza che questo gli impedisca di ispirare i loro alleati e di migliorare le loro caratteristiche.

: questa tipologia di sotto-classe è incentrata sul . Si tratta di bardi che sono in grado di lottare in modo molto valoroso, senza che questo gli impedisca di ispirare i loro alleati e di migliorare le loro caratteristiche. College of Lore: i bardi di questa sotto-classe sono invece specializzati nel lancio degli incantesimi e anelano la conoscenza. Possono confondere gli avversari, migliorare le abilità dei compagni e peggiorare quelle degli alleati.

Nuova razza giocabile: gnomi

In questo caso, parliamo di una razza tutta nuova tra quelle giocabili in Baldur’s Gate III, definita «vibrante, curiosa e piccola di statura». Ma, come ben sanno gli amanti dei fantasy, questo non significa certo che gli gnomi siano poco agguerriti.

Anche gli gnomi sono pronti a unirsi alla festa

Altre novità della patch 8 di Baldur’s Gate III

Tra gli altri dettagli svelati per questa patch, Larian anticipa:

I nemici minori, come animali e goblin, possono ora radunarsi in piccoli gruppi per combattere , dandovi del filo da torcere.

, dandovi del filo da torcere. Aggiunta delle killcam ;

; Miglioramenti per tutti gli stili di capelli dei personaggi:

dei personaggi: Localizzazione in portoghese brasiliano;

in portoghese brasiliano; Migliorata la stabilità del multiplayer.

Baldur’s Gate III è disponibile in accesso anticipato su PC e potete trovare sulle nostre pagine le analisi del gioco firmate dai veterani Daniele Spelta e Valentino Cinefra.